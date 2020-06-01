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黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋 只有14天
愛吃黑鮪魚的民眾，可以好好準備大吃特吃了！饗賓餐旅集團旗下的「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」等3個品牌，自6月2日起推出「黑鮪魚吃到飽」活動，無限量供應產地直送的黑鮪魚料理，讓民眾好好享受一番，限時只有2週。
黑鮪魚在深海必須時常保持快速的游動，以維持身體養分的供給，因此肉質柔嫩鮮美、油脂含量豐富且富含營養，被視為鮪魚之王，通常於高級日本料理店供應且要價不斐，也是以外銷日本為大宗。今年受到疫情影響日本市場需求，因此饗賓將現流黑鮪魚端上桌，以限餐期不限量的方式供應，回饋給台灣消費者。
目前饗食天堂在台共有10間門市，座落於台北、桃園、台中、高雄等地，而饗饗及旭集則都立足於台北信義商圈。自6月2日至6月15日期間，饗饗以及旭集，選用油脂豐富的黑鮪魚中腹肉，提供「黑鮪魚握壽司」，並以下腹肉製作成「黑鮪魚厚切生魚片」，帶來濃郁海味，均於平日午晚餐、假日全餐期供應。饗食天堂則選用赤身部位，供應黑鮪魚握壽司與生魚片，於平日晚餐、假日午、晚餐時段供應，全台門市均有提供。
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