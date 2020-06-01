黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋　只有14天

《奪命隧道》講的是挪威一場隧道事故，其實不是太大的災難，並沒有隧道崩塌之類的，但因為在隧道內起火，濃煙無法立刻排出，逃生也一定要到隧道兩端才能脫離隧道，小車禍就能演變成死傷慘重的事件。車禍只是一瞬間，電影不會全部都在講隧道災難，前面花了一些時間鋪陳幾個小故事。

2020-06-01 12:39