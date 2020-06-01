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像人魚公主的眼淚！光澤感眼影就是這麼夢幻
帶光澤感的眼影總是能為妝容增添一點夢幻氣勢，有別於大塊亮片帶來的高調搶眼，細微的鑽粉、金屬光感等質地所呈現的眼妝自帶一種「女神」氣場，又像是「人魚公主的眼淚」，而且除了當眼影使用外也可以隨心作為打亮眼頭、臥蠶等局部點綴，大大提升眼影實用度。
KAIBEAUTY全新推出「藝想調色眼彩盤#日安」，藉由色彩傳遞巴黎早晨餐桌上的氣息，特別把味覺轉換成９種裸膚配色，像是花生醬、優格、裸麥麵包等等，更搭配5種光影質地，藉由不同光源的微妙變化體現各種妝容的細微特色。其中「琉璃」是新的質地，主打高淨透、高層次光感，其他還有輕盈霧面的「柔霧」、輕金屬感的「星砂」以及多角形鑽粉注入的「鑽石」等等，每種質地、顏色可以單擦也可疊用。
為了迎接夏天，innisfree則是推出全新8色散發光滑潤澤光芒的流沙光感眼影與金屬光感眼影，呈現宛如日光、海洋波光氣息的夏日氣息。流沙光感眼影新色包含#1深海底的白珍珠、#2浪花上的紫水晶、#3暖耀眼的太陽石和#4銀河系的月亮石，金屬光感眼影則是有#1燦爛星空的柔和金、#2月光照耀的玫瑰金、#3甜美綻放的粉水晶和#4仲夏之夜的紅寶石，另外還有為此兩質地系列眼影打造的紫色和香檳色限量閃耀彩妝盤。
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