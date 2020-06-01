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休園101天！日本環球影城6月8日起「開放3階段入園」
因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，自今年2月29日休園至今的日本環球影城，宣佈將於6月19日重新開始營運，並將於6月8日至6月18日期間進行試營運。自試營運開始，共區分為3個梯次，以居住在大阪，並持有有效年票者優先入場。
位於大阪的日本環球影城，乃是關西極具代表性的旅遊觀光景點，擁有哈利波特魔法世界、飛天翼龍等知名遊樂設施，近期更計畫於今年推出全新園區「超級任天堂世界」，將會是全球首座以超級任天堂為主題的園區，除重現瑪利歐世界中經典的「多層構造」，還有巨大的蘑菇屋、桃子公主城堡、庫巴城堡等經典建築物；超級瑪利歐、蘑菇、火球食人花、耀西等角色也都會在此亮相。
因疫情休園94天之後，日本環球影城宣佈將於6月8日起開始試營運。6月8日至14日期間，僅限居住在大阪，並持有有效年票，完成事先登記的對象入場。6月15日至18日期間，開放未持有有效年票，但事前購買「特別影城入場券」並居住在大阪的對象可以入場。6月19日開始一般營業後，僅限居住在關西二府四縣，以及持有年票或有購買指定日期的預售票的對象入場。
日本環球影城指出，6月19日重新開始營運後，入場券自6月4日起開始販售，民眾需先至官方網路商店購買入場券，而入口的門票販售亭，未販售當日票券。另外入園時需配戴口罩。自2月29日開始計算，6月8日將會是日本環球影城休園的第101天，6月19日則是第112天。
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