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四大韓國國民女神都用「藍色小水精」 一抹嘟嘟水潤肌

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
從全智賢、宋慧喬、李聖經，還有金裕貞，這四位跨世代的韓國國民女神不僅都擁有嘟嘟水潤肌，無獨有偶，她們的秘密法寶也全都是韓國國民美妝保養品牌LANEIGE蘭芝的水酷肌因保濕精華。 圖／LANEIGE提供
從全智賢、宋慧喬、李聖經，還有金裕貞，這四位跨世代的韓國國民女神不僅都擁有嘟嘟水潤肌，無獨有偶，她們的秘密法寶也全都是韓國國民美妝保養品牌LANEIGE蘭芝的水酷肌因保濕精華。 圖／LANEIGE提供

從全智賢、宋慧喬、李聖經，還有金裕貞，這四位跨世代的韓國國民女神不僅都擁有嘟嘟水潤肌，無獨有偶，她們的秘密法寶也全都是韓國國民美妝保養品牌LANEIGE蘭芝的水酷肌因保濕精華。今夏，這個全球每20秒賣出一瓶的「藍色小水精」推出限量夢幻包裝，準備搶攻美眉們的化妝台。

蘭芝LANEIGE表示，這次的「藍色小水精」限量夢幻包裝是由世界知名的奧地利平面設計師Stefan Sagmeister操刀，以「Thirst for life放膽渴望，我閃耀」為主題。

Stefan Sagmeister將蘭芝「保濕」與「光透」的產品特點，利用動感線條的設計，傳遞出無限延伸的概念，呼應肌膚從內而外散發的耀眼光澤，大膽繽紛的色彩，讓人一眼就愛上，特別吸睛的是「藍色小水精」瓶頸還繫上一條精巧的水晶球鍊。

此次換上限量新包裝的的水酷肌因保濕系列，除有「藍色小水精」保濕精華外，還有智慧保濕凝霜。

蘭芝LANEIGE強調，保濕，是肌膚維持健康的關鍵，當肌膚角質因為缺水而變的鬆散不緊密，除了會導致肌膚防禦力降低，也容易讓外在有害因子趁隙而入，進而造成肌膚乾燥，甚至進一步形成暗沉及皺紋。

此外，現代人因生活繁忙、壓力指數大容易造成的肌膚慣性缺水問題，蘭芝LANEIGE水酷肌因保濕系列能擁有高效的保濕力，是因為其中添加了品牌獨家綠蔬礦物精露，以及天然水芹植萃，訴求能幫乾燥、疲憊、敏感肌補充滿滿的水分，打造如韓妞般水潤光感肌 。

除了二款明星商品推出限量包裝外，蘭芝LANEIGE此次也特別針對「水酷肌因保濕活力亮眼凍」進行成分升級，採用二倍綠蔬礦物精露，訴求全面提升眼周肌膚保濕力、撫紋力，以及明亮度。

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