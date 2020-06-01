米飛兔LeSportsac聯名 把經典繪本也變成包包！

喜歡米飛兔( Miffy )的人注意！美國輕量配件包包品牌LeSportsac最新聯名系列正是攜手創作出米飛兔的荷蘭插畫大師迪克布魯納( Dick Bruna )合作，除了以米飛兔為題推出眾多包款之外，還有「愛讀書的小黑熊」( Black Bear )也是聯名系列的主角之一，帶來滿滿的童趣感。

1955年誕生的米飛兔今年已經65歲了，他的造型以簡單的線條完成，一臉呆萌無辜，多年來擁有許多支持者，也與眾多品牌推出過聯名系列。這次LeSportsac 「Miffy滿天飛」印花以海軍藍色為背景，搭配穿上不同顏色衣服的滿版米飛兔，沈穩百搭，另外也有「翠綠粉彩」和「綻黃亮橘」兩種亮眼條紋組合設計。而同樣出自迪克布魯納筆下的「愛閱讀的小黑熊」，也推出了四款包包。