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米飛兔LeSportsac聯名 把經典繪本也變成包包！
喜歡米飛兔( Miffy )的人注意！美國輕量配件包包品牌LeSportsac最新聯名系列正是攜手創作出米飛兔的荷蘭插畫大師迪克布魯納( Dick Bruna )合作，除了以米飛兔為題推出眾多包款之外，還有「愛讀書的小黑熊」( Black Bear )也是聯名系列的主角之一，帶來滿滿的童趣感。
1955年誕生的米飛兔今年已經65歲了，他的造型以簡單的線條完成，一臉呆萌無辜，多年來擁有許多支持者，也與眾多品牌推出過聯名系列。這次LeSportsac 「Miffy滿天飛」印花以海軍藍色為背景，搭配穿上不同顏色衣服的滿版米飛兔，沈穩百搭，另外也有「翠綠粉彩」和「綻黃亮橘」兩種亮眼條紋組合設計。而同樣出自迪克布魯納筆下的「愛閱讀的小黑熊」，也推出了四款包包。
更可愛的是，LeSportsac特別選擇米飛兔經典繪本封面打造三款特別版書本造型包，包含1955年第一本米飛兔繪本「nijntje」、1963年發行的「nijntje aan zee」還有1999年發行的「nijntje en nina」，活潑生動的圖樣呈現完整的書封書底，超有收藏價值。
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