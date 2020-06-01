1758克拉史上第二大的鑽石原石 LV高級珠寶展現身台灣
2020年路易威登路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶展將於6月16日起至6月21日止於台北展出。此次珠寶展亮點為世上有史以來被發掘過第二巨大（僅次於英國皇室所擁有的庫利南Cullinan）、重達1758克拉的鑽石原石Sewelô，是繼二月於巴黎首次公開亮相後、首度海外巡迴於台北現身。除鑽石原石Sewelô外，本次珠寶展的另外兩大亮點包括全新Riders of the Knights高級珠寶系列全新作品，以及全新價值上千萬的頂級陀飛輪鑽表Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève。
路易威登於今年初宣布收購有史以來所發現第二巨大的鑽石原石Sewelô，以其開採地波札那（Botswana）的語言命名，意為稀世珍寶（Rare Find），是波札那有史以來開採出最大的鑽石原石。尺寸與網球相當的Sewelô重達1758克拉（352公克），僅次於1905年在南非發現、現為英國皇室收藏的3106克拉庫利南。路易威登將提供擁有皇室級絕世名鑽Sewelô的機會，推出訂製及專屬切工鑽石服務，Sewelô銷售收益的5%也將回饋給波札那當地社區。
同時登場的還有去年七月首度發表的Riders of the Knights中古騎士系列高級珠寶系列，是路易威登以中世紀騎士精神與紋章徽飾美學，頌揚女性力量的作品，彷彿為女性打造以光打造的珠寶盔甲。今年全新的Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève腕表也是此次高級珠寶展的鑑賞重點。獲日內瓦認證的這枚腕表，將品牌縮寫LV融入開放式的機芯結構，9點位置的鈦金屬陀飛輪框架為Monogram花朵造型。貼手的3D長形表殼則以莫比烏斯環爲靈感，採用獨門的CarboStratum®碳纖維材質搭配五級鈦金屬，深具潮流科技感。鑲鑽款除了表圈、表耳、表冠之外，在機芯的LV字樣上鋪滿鑽石，以奢華工藝凸顯品牌價值。
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