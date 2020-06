1758克拉史上第二大的鑽石原石 LV高級珠寶展現身台灣

2020年路易威登路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)高級珠寶展將於6月16日起至6月21日止於台北展出。此次珠寶展亮點為世上有史以來被發掘過第二巨大(僅次於英國皇室所擁有的庫利南Cullinan)、重達1758克拉的鑽石原石Sewelô,是繼二月於巴黎首次公開亮相後、首度海外巡迴於台北現身。除鑽石原石Sewelô外,本次珠寶展的另外兩大亮點包括全新Riders of the Knights高級珠寶系列全新作品,以及全新價值上千萬的頂級陀飛輪鑽表Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève。

路易威登於今年初宣布收購有史以來所發現第二巨大的鑽石原石Sewelô,以其開採地波札那(Botswana)的語言命名,意為稀世珍寶(Rare Find),是波札那有史以來開採出最大的鑽石原石。尺寸與網球相當的Sewelô重達1758克拉(352公克),僅次於1905年在南非發現、現為英國皇室收藏的3106克拉庫利南。路易威登將提供擁有皇室級絕世名鑽Sewelô的機會,推出訂製及專屬切工鑽石服務,Sewelô銷售收益的5%也將回饋給波札那當地社區。