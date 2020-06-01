快訊

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

遭爆享特權！陳明文之子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1758克拉史上第二大的鑽石原石 LV高級珠寶展現身台灣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
史上第二大的鑽石原石Sewelô將隨LV高級珠寶展現身台灣。圖／路易威登提供
史上第二大的鑽石原石Sewelô將隨LV高級珠寶展現身台灣。圖／路易威登提供

2020年路易威登路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶展將於6月16日起至6月21日止於台北展出。此次珠寶展亮點為世上有史以來被發掘過第二巨大（僅次於英國皇室所擁有的庫利南Cullinan）、重達1758克拉的鑽石原石Sewelô，是繼二月於巴黎首次公開亮相後、首度海外巡迴於台北現身。除鑽石原石Sewelô外，本次珠寶展的另外兩大亮點包括全新Riders of the Knights高級珠寶系列全新作品，以及全新價值上千萬的頂級陀飛輪鑽表Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève。

路易威登於今年初宣布收購有史以來所發現第二巨大的鑽石原石Sewelô，以其開採地波札那（Botswana）的語言命名，意為稀世珍寶（Rare Find），是波札那有史以來開採出最大的鑽石原石。尺寸與網球相當的Sewelô重達1758克拉（352公克），僅次於1905年在南非發現、現為英國皇室收藏的3106克拉庫利南。路易威登將提供擁有皇室級絕世名鑽Sewelô的機會，推出訂製及專屬切工鑽石服務，Sewelô銷售收益的5%也將回饋給波札那當地社區。

同時登場的還有去年七月首度發表的Riders of the Knights中古騎士系列高級珠寶系列，是路易威登以中世紀騎士精神與紋章徽飾美學，頌揚女性力量的作品，彷彿為女性打造以光打造的珠寶盔甲。今年全新的Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève腕表也是此次高級珠寶展的鑑賞重點。獲日內瓦認證的這枚腕表，將品牌縮寫LV融入開放式的機芯結構，9點位置的鈦金屬陀飛輪框架為Monogram花朵造型。貼手的3D長形表殼則以莫比烏斯環爲靈感，採用獨門的CarboStratum®碳纖維材質搭配五級鈦金屬，深具潮流科技感。鑲鑽款除了表圈、表耳、表冠之外，在機芯的LV字樣上鋪滿鑽石，以奢華工藝凸顯品牌價值。

路易威登Tambour Curve Tourbillon Volant Poinçon de Genève日內瓦印記飛行陀飛輪腕表，935萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Curve Tourbillon Volant Poinçon de Genève日內瓦印記飛行陀飛輪腕表，935萬元。圖／路易威登提供
路易威登Riders of the Knight系列Goutte de Sang帝王拓帕石鑲鑽白金項鍊，價格店洽。圖／路易威登提供
路易威登Riders of the Knight系列Goutte de Sang帝王拓帕石鑲鑽白金項鍊，價格店洽。圖／路易威登提供
路易威登Riders of the Knight系列Goutte de Sang帝王拓帕石項鍊與戒指 。圖／路易威登提供
路易威登Riders of the Knight系列Goutte de Sang帝王拓帕石項鍊與戒指 。圖／路易威登提供
路易威登Riders of the Knight系列Goutte de Sang帝王拓帕石項鍊與戒指。圖／路易威登提供
路易威登Riders of the Knight系列Goutte de Sang帝王拓帕石項鍊與戒指。圖／路易威登提供
史上第二大的鑽石原石Sewelô尺寸有如一顆網球，將隨LV高級珠寶展現身台灣。圖／路易威登提供
史上第二大的鑽石原石Sewelô尺寸有如一顆網球，將隨LV高級珠寶展現身台灣。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Curve sertie Tourbillon Volant Poinçon de Genève日內瓦印記飛行陀飛輪鑽表，1,165萬元。圖／路易威登提供
路易威登Tambour Curve sertie Tourbillon Volant Poinçon de Genève日內瓦印記飛行陀飛輪鑽表，1,165萬元。圖／路易威登提供

珠寶 皇室 LV

延伸閱讀

影／美國示威傳出亂象 群眾闖LV店搶劫名牌包

FENDI、LV愛心櫥窗送暖 銘記雨後彩虹的希望與美好

LV的女裝包款不知道會變怎樣？前MULBERRY設計師Johnny Coca即將入主設計團隊

《永遠的君主》超時空幽會 李敏鎬搶穿FENDI未上市大衣

相關新聞

阿姆斯特丹 傳統橋屋變身風格小旅舍

閃爍著粼粼波光的運河，串連起荷蘭阿姆斯特丹的水上交通，如織的遊船悄然滑過寧靜水面，掩映著周遭樹影綠意或似錦繁花，是這個號稱「北方威尼斯」的運河之城最美麗的風景。

全球首款水波眼部按摩器 AURAI 愛熱敷

科技感的外觀和簡約的線條，不僅擁有極高顏值，也是科技結合生活的新世代居家良伴，外觀看似VR眼罩，其實它是來自台灣的品牌Aurai所研發的水波式眼部按摩器。

防疫新生活運動 保養穿搭新改變

國內新冠肺炎疫情趨緩，許多人對於個人衛生習慣、肌膚保養及服裝穿搭的想法也產生了改變，抗菌噴霧、隨身包漱口水不離身，肌膚保...

1758克拉史上第二大的鑽石原石 LV高級珠寶展現身台灣

2020年路易威登路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶展將於6月16日起至6月21日止於台北展出。此...

萊爾富第二波振興優惠券6月3日開跑 國旅、餐飲票券也精省

近期國內疫情趨穩，消費信心逐漸回溫，超商順勢再推振興優惠方案，期望再帶動門市業績成長！萊爾富繼5月推出第一波紙本＋電子振...

U值媒／隧道中灌滿濃煙時要怎麼逃？

《奪命隧道》講的是挪威一場隧道事故，其實不是太大的災難，並沒有隧道崩塌之類的，但因為在隧道內起火，濃煙無法立刻排出，逃生也一定要到隧道兩端才能脫離隧道，小車禍就能演變成死傷慘重的事件。車禍只是一瞬間，電影不會全部都在講隧道災難，前面花了一些時間鋪陳幾個小故事。

羽毛般質地 GUCCI全12色「柔焦凝光粉餅」開賣！

總是用充滿浪漫詩意氛圍的包裝吸引消費者的GUCCI彩妝，又推出新品囉！這次延續之前「不羈視界睫毛膏」的柔嫩粉紅配色，一次...

U值媒／竹子湖繡球花登場 穿紅衣最出色

「2020竹子湖海芋季與繡球花季」於3月27日至6月21日登場，為期3個月的海芋與繡球花季，讓市民在新冠疫情期間不必跑很遠就近就可以出外走走賞花，高雅潔白的海芋不畏疫情依然盛開，花期將於5月底告一段落，而接下來竹子湖的色彩將更豐富，繽紛多彩的繡球花也開始陸續展開歡顏，竹子湖繡球花季於5月8日～6月21日登場。

3款超萌造型！Mister Donut × 寶可夢甜甜圈6月2日開賣

曾經在日本創造超高話題的「Mister Donut × 寶可夢聯名甜甜圈」，終於正式宣佈於6月2日登台！本次共有皮卡丘甜...

揭露Google五星店家的秘密！養出「網路好口碑」全靠這一招

根據MasterCard 2017年「台灣消費者購買傾向－餐飲調查報告」，高達64%消費者會在用餐前上網查詢餐廳評價，奠定「先搜尋再消費」的未來趨勢。地點評論為顧客選擇餐廳的關鍵指標，無論是正面推薦或是負面批評...

從空間培養的健康身心靈 環抱秀麗湖水和起伏丘陵地

中國古代有孟母三遷的故事，西方也有皇室帝王為療癒身心靈而另闢度假避暑夏宮的習慣，每日身處的環境與氛圍，在無形中形塑了一個人的身心靈健康，以及對於美學、對於生命態度，從每一個設計的細節和空間尺度的感知中，無形中烘托、豢養出一個人的個性態度。

低調絕美的幸運符碼！梵克雅寶幸運草灰色珍珠母貝鍊墜

繁忙的生活無疑需要一點幸運。法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）家族傳人雅克雅寶（Jacob A...

熱門新聞

口罩禁令今解除！四大超商盒裝販售時間、價格一次看

獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈

一張圖看一周天氣！到周五各地熱飆35度 周六起水氣增

中國爆發「虹彩病毒」 嘉縣初步檢驗蝦場無感染

最後一夜 5萬人大雨中送別敦南誠品

6月1日口罩解禁 通路口罩大戰開打這家口罩一片低於5元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。