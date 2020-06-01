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萊爾富第二波振興優惠券6/3開跑 國旅、餐飲票券也精省
近期國內疫情趨穩，消費信心逐漸回溫，超商順勢再推振興優惠方案，期望再帶動門市業績成長！萊爾富繼5月推出第一波紙本＋電子振興優惠券，帶動門市業績成長1成，6月3日起將推出第二波振興優惠方案，主打「省錢攻略」，逾70項精選商品最低第2件0元起，全品項共可省下近2,900元。另外，6月30日前萊爾富「Hi-Life VIP」會員App單筆消費滿399元，週週送100元購物金；同時，每消費1元，即送1旅遊折抵金，指定行程最高可折15,000旅遊折抵金。搶先在政府紓困前接連祭出優惠，估計可望帶動業績成長逾2成。
6月3日起民眾可至門市索取實體的整本優惠劵，或於萊爾富官網下載電子版使用。第二波振興優惠精選逾70項商品，涵蓋飲品、食品、冰品、日用品、鮮食和保健品，並擴大至民生需求用品，包含牙膏、洗衣膠囊、化妝棉等，幫民眾節省日常開銷，讓振興更有感。此外，萊爾富更提供非現金支付的消費優惠方案，於活動期間，會員使用HiPay支付享Hi點2倍送，即每消費1元可得到2 Hi點，點數可再直接折抵現金，讓消費更聰明；使用指定電子支付、信用卡、電子票券，更享指定商品優惠或現金回饋。
此外，萊爾富也力挺國旅，攜手主題樂園、飯店住宿、餐飲推出多項獨家限時票券優惠，使用Life-ET機台購買六福村、麗寶樂園、劍湖山、北投春天酒店、鹿港永樂酒店等票券即享精省價，最高可省5,220元。只要出示「Hi-Life VIP」App會員條碼，更提供會員用餐、看電影獨享優惠，即日起至12月31日止，喜樂時代影城電影票（原價310元）只要250元起；6月30日前，到欣葉小聚用餐享獨家9.5折會員優惠；到Buckskin柏克金啤酒餐廳及燒肉屋，於指定期間和時段用餐，享獨家9折會員優惠。
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