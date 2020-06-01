萊爾富第二波振興優惠券6/3開跑 國旅、餐飲票券也精省

中國古代有孟母三遷的故事，西方也有皇室帝王為療癒身心靈而另闢度假避暑夏宮的習慣，每日身處的環境與氛圍，在無形中形塑了一個人的身心靈健康，以及對於美學、對於生命態度，從每一個設計的細節和空間尺度的感知中，無形中烘托、豢養出一個人的個性態度。

2020-06-01 11:51