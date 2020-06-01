德國百年健康鞋好時尚 人氣「繃帶織線鞋」染上漸層色
隨著時序邁入多彩繽紛的夏季，新一季的鞋款也紛紛換上大膽鮮明的用色，德國健康鞋品牌Berkemann的明星商品「繃帶織線鞋」更首度推出漸層色彩款式，包括：沈穩灰、天空藍、朱紅橙等色系。
從主播轉型為藝人的吳怡霈近來也迷上健康鞋，她表示，主持節目常常有出外景的需求，但往往只是穿運動鞋出門，一整天下來，小腿和腳底還是會感受到痠痛，過去很少接觸健康鞋，覺得是上了年紀的人才有需求，鞋子造型也很呆板，不適合節目主持穿搭。
直到年初去日本滑雪，吳怡霈表示，在雪地摔倒受傷，膝蓋積水，醫生斷定膝蓋可能會提前老化，有一陣子走路會影響到，高跟鞋也不能穿，剛好有次試穿了Berkemann的鞋子，覺得好穿又好走，也是蠻實用性的鞋子，當下真的挺開心的。
吳怡霈還透露，她喜歡到日本旅遊，過去就曾因為鞋子不耐穿不耐走，而丟了兩雙鞋，深深覺得選到一雙好走的鞋非常重要。
吳怡霈表示，直到她前陣子接觸到了Berkemann，才發現也有健康鞋不只是附帶機能也兼顧時尚，因為健康鞋通常會把它設定為太太或媽媽才穿的，以前購買健康鞋也只是給媽媽穿，年輕人可能沒興趣，但Berkemann的設計真的非常時尚，且穿上後步態輕盈，走一整天都不會累。
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