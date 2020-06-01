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羽毛般質地 GUCCI全12色「柔焦凝光粉餅」開賣！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
柔焦凝光粉餅，2,450元。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅，2,450元。圖／GUCCI提供

總是用充滿浪漫詩意氛圍的包裝吸引消費者的GUCCI彩妝，又推出新品囉！這次延續之前「不羈視界睫毛膏」的柔嫩粉紅配色，一次上市「柔焦凝光粉餅」、「絕視佳人眉筆」和「臉部亮彩凝膠」三款商品，讓GUCCI彩妝家族品項又更全面、更豐富。

其實全新開賣的三種商品之前都只在官網販售，或是國外搶先陸續上架，台灣這次是一次備齊。增添優雅花香的「柔焦凝光粉餅」擁有12色選，是可單獨用或是在粉底後疊擦使用的霧面粉餅，粉質如羽毛般輕柔，主打順滑絲絨妝感。

「絕視佳人眉筆」是粉狀眉筆，幫助勾畫眉形和填補眉色。雙頭眉筆其中一端為螺旋眉刷，方便梳理眉毛，使顏色更自然融入，提供紅褐到黝黑共6種色調。而「臉部亮彩凝膠」則是多功能的彩光亮色透明凝膠，能在肌膚表層形成具高度光澤感的透亮薄膜，反射光線，帶來透亮光采效果，營造提亮、水潤妝感，素顏和妝後都可以用。

三款全新上市的彩妝系列即日起在信義新光A4及台北101 GUCCI專門店開賣。

絕視佳人眉筆，950元。圖／GUCCI提供
絕視佳人眉筆，950元。圖／GUCCI提供
絕視佳人眉筆，950元。圖／GUCCI提供
絕視佳人眉筆，950元。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
臉部亮彩凝膠，1,080元。圖／GUCCI提供
臉部亮彩凝膠，1,080元。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
絕視佳人眉筆，950元。圖／GUCCI提供
絕視佳人眉筆，950元。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅有12色可選擇。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅質地。圖／GUCCI提供
柔焦凝光粉餅質地。圖／GUCCI提供
絕視佳人眉筆質地。圖／GUCCI提供
絕視佳人眉筆質地。圖／GUCCI提供

睫毛膏 台北101

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