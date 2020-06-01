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3款超萌造型！Mister Donut × 寶可夢甜甜圈6月2日開賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
迷你甜甜圈「歡樂5Q」也推出寶可夢限定包裝。圖／Mister Donut提供
迷你甜甜圈「歡樂5Q」也推出寶可夢限定包裝。圖／Mister Donut提供

曾經在日本創造超高話題的「Mister Donut × 寶可夢聯名甜甜圈」，終於正式宣佈於6月2日登台！本次共有皮卡丘甜甜圈、皮卡丘の尾巴、精靈球波堤等3種款式，還有聯名限定商品與限定包裝。同時亦有檸檬季、芒果季限定商品與飲品同步登場。

每年日本的Mister Donut均會與寶可夢聯名，推出一系列特色甜甜圈，今年為慶祝新卡牌遊戲開賣，台灣也首度攜手寶可夢，推出系列聯名甜甜圈。其中「皮卡丘甜甜圈」有著皮卡丘的萌臉，為檸檬巧克力口味，內餡則是蜂蜜鮮奶油，五官以巧克力製作而成，每個75元。「皮卡丘の尾巴」擁有檸檬泡芙般的口感，搭配蜂蜜卡士達內餡，再放上皮卡丘招牌的閃電尾巴插卡，每個55元。至於「精靈球波堤」則是富士蘋果和優格巧克力搭配，有著彈牙口感，一次可以吃到兩種滋味，每個55元。除此之外，迷你甜甜圈「歡樂5Q」也推出寶可夢限定包裝，共有萌萌皮卡丘與精靈球2款設計，適合粉絲收服。

本次的聯名商品自6月2日起限量發售，全台70間門市與200間7-ELEVEN店中店皆有販售，其中「皮卡丘の尾巴」自6月16日起於店中店同步販售。除此之外，還獨家推出了「寶可夢瓷盤」，共有「皮卡丘與伊布」、「傑尼龜、小火龍與妙蛙種子」的兩種設計，消費滿100元可享168元加購價，自6月2日起開放預購。

不只聯名商品，Mister Donut此次也推出4款檸檬季限定商品，包括有檸檬波堤、蜂蜜檸檬波堤、小蜜蜂波堤、檸檬歐菲香，單款42元起。每款均是使用屏東九如檸檬製作，且以「正面全沾」的手法呈現，帶來更加濃郁、清爽的檸檬滋味。同時夏季的「愛文芒果冰沙」、「愛文芒果小青新」等2款飲品也於今夏回歸，還有新推出的台灣無糖青茶，適合與甜甜圈搭配，還有寶可夢包裝。即日起至9月24日期間，購買指定冰飲，可享第2杯5折的優惠。

「Mister Donut × 寶可夢聯名甜甜圈」共有3款設計，售價55元起。圖／Mister Donut提供
「Mister Donut × 寶可夢聯名甜甜圈」共有3款設計，售價55元起。圖／Mister Donut提供

寶可夢 蜂蜜 巧克力

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