3款超萌造型！Mister Donut × 寶可夢甜甜圈6月2日開賣

曾經在日本創造超高話題的「Mister Donut × 寶可夢聯名甜甜圈」，終於正式宣佈於6月2日登台！本次共有皮卡丘甜甜圈、皮卡丘の尾巴、精靈球波堤等3種款式，還有聯名限定商品與限定包裝。同時亦有檸檬季、芒果季限定商品與飲品同步登場。

每年日本的Mister Donut均會與寶可夢聯名，推出一系列特色甜甜圈，今年為慶祝新卡牌遊戲開賣，台灣也首度攜手寶可夢，推出系列聯名甜甜圈。其中「皮卡丘甜甜圈」有著皮卡丘的萌臉，為檸檬巧克力口味，內餡則是蜂蜜鮮奶油，五官以巧克力製作而成，每個75元。「皮卡丘の尾巴」擁有檸檬泡芙般的口感，搭配蜂蜜卡士達內餡，再放上皮卡丘招牌的閃電尾巴插卡，每個55元。至於「精靈球波堤」則是富士蘋果和優格巧克力搭配，有著彈牙口感，一次可以吃到兩種滋味，每個55元。除此之外，迷你甜甜圈「歡樂5Q」也推出寶可夢限定包裝，共有萌萌皮卡丘與精靈球2款設計，適合粉絲收服。

本次的聯名商品自6月2日起限量發售，全台70間門市與200間7-ELEVEN店中店皆有販售，其中「皮卡丘の尾巴」自6月16日起於店中店同步販售。除此之外，還獨家推出了「寶可夢瓷盤」，共有「皮卡丘與伊布」、「傑尼龜、小火龍與妙蛙種子」的兩種設計，消費滿100元可享168元加購價，自6月2日起開放預購。