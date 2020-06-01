快訊

英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

對流旺盛！北北基等15縣市大雨特報 慎防雷擊、溪水暴漲

克蘭詩FEED供餐計畫啟動 買去角質霜新品為你捐贈10餐

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
FEED計劃透過捐餐學校的方式，讓貧窮的弱勢兒童得以因供餐誘因接受教育，透過教育提供孩子一個扭轉人生、翻轉階級的契機。 圖／克蘭詩提供
FEED計劃透過捐餐學校的方式，讓貧窮的弱勢兒童得以因供餐誘因接受教育，透過教育提供孩子一個扭轉人生、翻轉階級的契機。 圖／克蘭詩提供

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球，但克蘭詩一年一度的FEED供餐計畫今年依舊如期啟動。

克蘭詩表示，自即日起凡購入一支全新上市的去角質霜，克蘭詩就幫你加入FEED慈善捐餐行動，同時還可將充滿環保精神的限量FEED化妝包免費帶回家，購入兩支，還能升級包款為托特包，讓你美肌同時還能付出美麗的愛心

經過好幾個月的防疫期，好不容易可以稍微解放口罩，讓肌膚透口氣，卻發現皮膚黯淡無光、摸起來又粗糙，來替肌膚好好「拋光」一下，就趁著這個夏天徹底和暗沉粗糙分手吧！

克蘭詩指出，除了日常卸妝洗臉，想要肌膚滑嫩又細緻、提升保養品的吸收效率，當然不能少了「去角質」這個重要步驟。全新推出的去角質霜系列，共有生命之葉保濕去角質霜、阿爾卑斯柳草淨化去角質霜、野芒果滋養去角質霜三款，訴求透過天然植萃與活性質地，提供保濕、淨化、滋養三種不同選擇方案，不論是缺水肌、油田肌或是敏弱肌，都可以找到最適合自己膚況的命定去角質。

搭配全新去角質霜系列的上市，克蘭詩也聯手國際慈善組織FEED推出限量愛心包款，凡購買一支新品去角質（或SOS面膜），克蘭詩就幫你捐出10餐給世界貧童，還能將環保材質、造型別緻的限量化妝包免費帶回家，購入兩支，則可將包款升級為托特包。

克蘭詩表示，FEED計劃透過捐餐學校的方式，讓貧窮的弱勢兒童得以因供餐誘因接受教育，透過教育提供孩子一個扭轉人生、翻轉階級的契機。

全新推出的去角質霜系列，共有生命之葉保濕去角質霜、阿爾卑斯柳草淨化去角質霜、野芒果滋養去角質霜三款，訴求透過天然植萃與活性質地，提供保濕、淨化、滋養三種不同選擇方案，不論是缺水肌、油田肌或是敏弱肌，都可以找到最適合自己膚況的命定去角質。 圖／克蘭詩提供
全新推出的去角質霜系列，共有生命之葉保濕去角質霜、阿爾卑斯柳草淨化去角質霜、野芒果滋養去角質霜三款，訴求透過天然植萃與活性質地，提供保濕、淨化、滋養三種不同選擇方案，不論是缺水肌、油田肌或是敏弱肌，都可以找到最適合自己膚況的命定去角質。 圖／克蘭詩提供
克蘭詩表示，自即日起凡購入一支全新上市的去角質霜，克蘭詩就幫你加入FEED慈善捐餐行動，同時還可將充滿環保精神的限量FEED化妝包免費帶回家，購入兩支，還能升級包款為托特包，讓你美肌同時還能付出美麗的愛心。 圖／克蘭詩提供
克蘭詩表示，自即日起凡購入一支全新上市的去角質霜，克蘭詩就幫你加入FEED慈善捐餐行動，同時還可將充滿環保精神的限量FEED化妝包免費帶回家，購入兩支，還能升級包款為托特包，讓你美肌同時還能付出美麗的愛心。 圖／克蘭詩提供

愛心 新冠肺炎

延伸閱讀

2020最新專櫃防曬推薦+分析！追求超保濕觸感、全方位保護、不曬老的人必收

20歲金裕貞2招養出「0毛孔」童顏肌！ 從用蘭芝保濕開始

夏日招桃花必備！YSL粉紅精華露 一擦臉頰紅潤澎澎感

悶熱梅雨天「肌膚狂冒油」！必學保濕3步驟，隨時補水

相關新聞

最後一夜 5萬人大雨中送別敦南誠品

敦南誠品再見！在人聲樂團空靈歌聲中，陪伴書迷度過四分之一世紀的誠品敦南店今天凌晨熄燈。數千名讀者聚於書店前，在誠品董事長...

從空間培養的健康身心靈 環抱秀麗湖水和起伏丘陵地

中國古代有孟母三遷的故事，西方也有皇室帝王為療癒身心靈而另闢度假避暑夏宮的習慣，每日身處的環境與氛圍，在無形中形塑了一個人的身心靈健康，以及對於美學、對於生命態度，從每一個設計的細節和空間尺度的感知中，無形中烘托、豢養出一個人的個性態度。

U值媒／隧道中灌滿濃煙時要怎麼逃？

《奪命隧道》講的是挪威一場隧道事故，其實不是太大的災難，並沒有隧道崩塌之類的，但因為在隧道內起火，濃煙無法立刻排出，逃生也一定要到隧道兩端才能脫離隧道，小車禍就能演變成死傷慘重的事件。車禍只是一瞬間，電影不會全部都在講隧道災難，前面花了一些時間鋪陳幾個小故事。

羽毛般質地 GUCCI全12色「柔焦凝光粉餅」開賣！

總是用充滿浪漫詩意氛圍的包裝吸引消費者的GUCCI彩妝，又推出新品囉！這次延續之前「不羈視界睫毛膏」的柔嫩粉紅配色，一次...

U值媒／竹子湖繡球花登場 穿紅衣最出色

「2020竹子湖海芋季與繡球花季」於3月27日至6月21日登場，為期3個月的海芋與繡球花季，讓市民在新冠疫情期間不必跑很遠就近就可以出外走走賞花，高雅潔白的海芋不畏疫情依然盛開，花期將於5月底告一段落，而接下來竹子湖的色彩將更豐富，繽紛多彩的繡球花也開始陸續展開歡顏，竹子湖繡球花季於5月8日～6月21日登場。

3款超萌造型！Mister Donut × 寶可夢甜甜圈6月2日開賣

曾經在日本創造超高話題的「Mister Donut × 寶可夢聯名甜甜圈」，終於正式宣佈於6月2日登台！本次共有皮卡丘甜...

揭露Google五星店家的秘密！養出「網路好口碑」全靠這一招

根據MasterCard 2017年「台灣消費者購買傾向－餐飲調查報告」，高達64%消費者會在用餐前上網查詢餐廳評價，奠定「先搜尋再消費」的未來趨勢。地點評論為顧客選擇餐廳的關鍵指標，無論是正面推薦或是負面批評...

低調絕美的幸運符碼！梵克雅寶幸運草灰色珍珠母貝鍊墜

繁忙的生活無疑需要一點幸運。法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）家族傳人雅克雅寶（Jacob A...

送Switch、iPhone11！首間「純白」藏壽司6月12日開幕

來自日本的「藏壽司」繼新竹巨城、新竹經國路等2間分店後，將於6月12日正式開設「竹北文興店」，並於6月5日起開始試營運，...

LINE Pay也能繳電信費了！台灣大率先上線 最高8%回饋

零接觸、付款快速、還能賺點數的LINE Pay，宣布再新增付款服務範圍，現在連「電信費」都能快速繳，首波攜手台灣大哥大，...

【總編開箱】告別誠品敦南店，告別一個充滿希望的年代

誠品敦南店昨晚熄燈了。這個告別活動辦了一個月，這兩天敦南店前排隊人龍不斷，幾萬人要到此朝聖。詹宏志凌晨開講座，居然人潮滿滿，他驚訝地說，台北是一個神奇的城市。一九八九年，吳清友在這個神奇的城市，選擇敦南圓環開創了誠品書店...

優質系／翻轉布料 織出時代風華 印花樂

綠色交織橘紅，台灣小吃與花卉，帶點舊時光氣味的圖樣被繪入布料，成了眼前的餐墊、包巾布和筆電包。大稻埕路牆邊，從拖拉著三輪...

熱門新聞

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

口罩禁令今解除！四大超商盒裝販售時間、價格一次看

獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈

一張圖看一周天氣！到周五各地熱飆35度 周六起水氣增

台東林管深山特遣隊山林巡護 驚見百步蛇但最怕青竹絲

最後一夜 5萬人大雨中送別敦南誠品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。