克蘭詩FEED供餐計畫啟動 買去角質霜新品為你捐贈10餐

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球，但克蘭詩一年一度的FEED供餐計畫今年依舊如期啟動。

克蘭詩表示，自即日起凡購入一支全新上市的去角質霜，克蘭詩就幫你加入FEED慈善捐餐行動，同時還可將充滿環保精神的限量FEED化妝包免費帶回家，購入兩支，還能升級包款為托特包，讓你美肌同時還能付出美麗的愛心。

經過好幾個月的防疫期，好不容易可以稍微解放口罩，讓肌膚透口氣，卻發現皮膚黯淡無光、摸起來又粗糙，來替肌膚好好「拋光」一下，就趁著這個夏天徹底和暗沉粗糙分手吧！

克蘭詩指出，除了日常卸妝洗臉，想要肌膚滑嫩又細緻、提升保養品的吸收效率，當然不能少了「去角質」這個重要步驟。全新推出的去角質霜系列，共有生命之葉保濕去角質霜、阿爾卑斯柳草淨化去角質霜、野芒果滋養去角質霜三款，訴求透過天然植萃與活性質地，提供保濕、淨化、滋養三種不同選擇方案，不論是缺水肌、油田肌或是敏弱肌，都可以找到最適合自己膚況的命定去角質。

搭配全新去角質霜系列的上市，克蘭詩也聯手國際慈善組織FEED推出限量愛心包款，凡購買一支新品去角質（或SOS面膜），克蘭詩就幫你捐出10餐給世界貧童，還能將環保材質、造型別緻的限量化妝包免費帶回家，購入兩支，則可將包款升級為托特包。