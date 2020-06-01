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低調絕美的幸運符碼！梵克雅寶幸運草灰色珍珠母貝鍊墜

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝長項鍊，80,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝長項鍊，80,000元。圖／梵克雅寶提供

繁忙的生活無疑需要一點幸運。法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）家族傳人雅克雅寶（Jacob Arpels）就深信：「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」品牌於1968年推出以四葉草為靈感的Alhambra系列珠寶，將代表幸運的符號配戴在身上。今年，梵克雅寶為原本既有的Alhambra珠寶家新增一位迷人的成員，全新Vintage Alhambra吊墜以低調奢華的灰色珍珠母貝搭配溫潤的的玫瑰金，能與既有的設計增推豐富的混搭元素。

Alhambra系列從一串20枚立體紋路金質四葉草組成的長項鍊開始，如今已有全系列各式不同品項的全系列珠寶，因為搭配性高、設計多元，一直以來是梵克雅寶最受歡迎的系列之一。新作保留Alhambra系列的原創風格，經至少15道工序細心精製，精選銀灰色調玻里尼西亞灰色珍珠母貝作為四葉幸運草，以細膩的手工拋光呈獻它獨有的虹彩光澤。幸運圖騰再仔細綴上溫潤華麗的玫瑰金圓珠飾邊，讓揉合黃K金、銅與銀淬煉而成的玫瑰金，與呼色珍珠母貝的光澤相輝映。

拋光金色圓珠。圖／梵克雅寶提供
拋光金色圓珠。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝長項鍊，80,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝長項鍊，80,000元。圖／梵克雅寶提供
手工鑲嵌灰色珍珠母貝四葉幸運圖騰。圖／梵克雅寶提供
手工鑲嵌灰色珍珠母貝四葉幸運圖騰。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝長項鍊，80,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝長項鍊，80,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶推出玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝的全新Vintage Alhambra吊墜。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶推出玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝的全新Vintage Alhambra吊墜。圖／梵克雅寶提供

珠寶 1968

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