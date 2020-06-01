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送Switch、iPhone11！首間「純白」藏壽司6月12日開幕

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
藏壽司竹北文興店，乃是全台首間純白風藏壽司。圖／藏壽司提供
藏壽司竹北文興店，乃是全台首間純白風藏壽司。圖／藏壽司提供

來自日本的「藏壽司」繼新竹巨城、新竹經國路等2間分店後，將於6月12日正式開設「竹北文興店」，並於6月5日起開始試營運，乃是全台第一間「簡約純白風」的藏壽司。為慶祝開幕，試營運期間將推出9折優惠，並且贈送紀念帆布袋，還有機會獲得iPhone11 Pro Max 256G、Switch主機＋健身環大冒險等3C禮品。

創業自1977年的藏壽司，自大阪起家，超過在全球已有超過400間分店。2014年時，藏壽司正式進軍台灣，目前已有24間分店，竹北文興店將會是在台第25個據點。竹北文興店設於2樓，設有199席座位，外觀使用水墨筆觸描繪的全新LOGO，再搭配純白外牆，為台灣首間以簡約風格設計的藏壽司店舖。

為慶祝新店接連開幕，6月5日至7月2日期間，至全台藏壽司消費，不限金額登錄發票，有機會獲得iPhone11 Pro Max 256G（共10名）、Switch主機＋健身環大冒險（共4名）或AirPods Pro（共5名），總價值超過40萬元。另外自6月19日至6月28日期間，每日前30名至藏壽司用餐參與打卡活動，且消費滿888元的顧客，可獲得「壽司寵物萬用收納夾」。

另外，針對竹北文興店開幕，試營運期間參與臉書活動，用餐可享9折。6月29日至7月8日期間至店用餐，前20名消費滿1,000元者，可獲得「藏壽司經典土藏造型帆布袋」來店禮。

除了各種優惠活動外，隨著夏季到來，全台藏壽司也推出炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦、卡滋紅蔥酥胡麻鮭魚、大葉甲花枝、柚香小貝柱軍艦與輕乳酪蛋糕等新品，部份採期間限定，每盤40元。

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