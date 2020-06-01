LINE Pay也能繳電信費了！台灣大率先上線 最高8%回饋
零接觸、付款快速、還能賺點數的LINE Pay，宣布再新增付款服務範圍，現在連「電信費」都能快速繳，首波攜手台灣大哥大，讓用戶隨時隨地都能透過LINE Pay快速繳交電信費用，再享最高8% LINE POINTS點數回饋！
LINE Pay「電信費」專區6月1日正式上線，即日起，台灣大哥大行動通訊用戶於LINE Pay「電信費」專區輸入個人手機門號及身分證字號或居留證號，即可使用綁定LINE Pay之信用卡或簽帳金融卡，簡單幾個步驟輕鬆完成當期電信帳單付款。
自6月3日起至7月3日止，LINE Pay用戶透過LINE Pay首頁「電信費」專區繳交台灣大哥大電信帳單費用，選擇已綁定的任一發卡銀行信用卡或簽帳金融卡付款，即可享LINE POINTS 4%點數回饋。另外，LINE Pay用戶於活動期間綁定富邦銀行任一信用卡或簽帳金融卡、中國信託LINE Pay卡或聯邦銀行賴點卡，繳交台灣大哥大電信帳單費用時再享LINE POINTS 4%點數回饋，即最高可享8%點數回饋。
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