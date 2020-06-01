LINE Pay也能繳電信費了！台灣大率先上線 最高8%回饋

零接觸、付款快速、還能賺點數的LINE Pay，宣布再新增付款服務範圍，現在連「電信費」都能快速繳，首波攜手台灣大哥大，讓用戶隨時隨地都能透過LINE Pay快速繳交電信費用，再享最高8% LINE POINTS點數回饋！

LINE Pay「電信費」專區6月1日正式上線，即日起，台灣大哥大行動通訊用戶於LINE Pay「電信費」專區輸入個人手機門號及身分證字號或居留證號，即可使用綁定LINE Pay之信用卡或簽帳金融卡，簡單幾個步驟輕鬆完成當期電信帳單付款。