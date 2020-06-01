全球首款水波眼部按摩器 AURAI 愛熱敷

科技感的外觀和簡約的線條，不僅擁有極高顏值，也是科技結合生活的新世代居家良伴，外觀看似VR眼罩，其實它是來自台灣的品牌Aurai所研發的水波式眼部按摩器。

可樂而來的靈感 榮獲多項國際大獎的台灣之光

誕生於2015年的義誠科技是由一群富有熱情及創意的台灣新創團隊而成，個別來自不同的專業領域，有經驗豐富的工業設計、機械工程、項目管理及市場行銷。 團隊憑藉著各自專業，為改善生活為旨，以及創辦人Eric的岳父大人因眼部時常不適，發現可樂罐冰敷的效能，在2016年研發出第一款「以水作為媒介」的水波式冷熱敷眼罩，不僅募資達標超過1000萬，也榮獲世界級的德國iF產品設計獎、日本Good Design設計大賞的評審們一致的肯定，也同時擁有全球12個國家的專利。通過水波式的觀念和專利的發展，團隊累積了豐富的經驗，推出了第二款更專注於熱敷功能的愛熱敷水波式眼部按摩器。

兩段式恆溫熱敷更安全 為雙眼提供SPA級的享受

不僅外型用心，內在也十分考究，團隊觀察到現代人因為工作忙碌、長時間使用3C產品，而有眼睛酸澀或眼壓過高的困擾，愛熱敷採用兩段式恒溫熱敷設計，溫度可設39-41度和42-44度的溫熱敷，剛好的溫度讓使用上更為安全，幫助解決眼睛的疲勞，增進眼部血液循環和放鬆。

乾眼症也能用的水波式按摩 醫療級矽膠水袋清潔超便利

含水比例最高的眼睛必須充分保持水分才健康。愛熱敷採用水波式按摩的系統，使眼罩內部的水保持循環並產生振動，雙段的水波震動強度能精準的按摩眼周，也因為以水為媒介，不會因熱敷而流失眼部的水分。眼罩鬆緊帶為潛水衣材質，不起毛球彈性高，眼罩內層也採用高規格的醫療級矽膠水袋，不僅親膚低敏觸感佳、抗油污，只要拿布沾酒精清潔即可消毒、去除油污，避免細菌的滋生。也因水能任意變形的特性、專業研發的立體眼窩設計，久戴依然舒適，為雙眼提供最細緻呵護的保護。

簡約外型 品味和輕便的生活平衡