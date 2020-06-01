颱風夜讓街友避風雨 誠品敦南店做到眾生平等

陪伴讀者四分之一世紀的誠品敦南店，今天凌晨熄燈，將24小時書店的棒子交給誠品信義店。

1989年，第一家誠品書店於台北仁愛敦南圓環旁開幕，六年後搬到誠品敦南店現址。1995年起，誠品以敦南店為基地，進行各種台灣社會前所未見的文化實驗，包括戶外音樂會、誠品講堂、地下開放劇展、書店夜市、書店創意市集等，讓公共空間化身文化舞台。也因此，在這個時間成長的台灣人，每個人都可以在誠品敦南店找到自己的生命記憶。

1994年，誠品敦南圓環店面臨都更，原址拆除。誠品創辦人吳清友尋尋覓覓，看上不遠處的國泰金融大樓，但持有者新光集團想把大樓改成百貨公司。時任台北市長的陳水扁出面相挺，告訴新光「台北不缺一間百貨公司，但不能沒有誠品書店。」誠品敦南店於焉誕生。

隔年，誠品敦南店遷徙到現址，舉辦一場盛大的「今日不打烊」搬遷派對，讀者到凌晨四點還不肯散去。同時間誠品舉辦「看不見的書店」徵文，有四成讀者希望書店不打烊，還有人想要有一間「有清晨清揚鳥叫的書店」，給了經營團隊新的靈感：何不來辦一間不打烊書店？

經過四年的準備，誠品在1999年3月12日滿十歲的那一天，讓敦南店成為全球第一間24小時營業書店，吸引英國BBC等國際媒體報導。

在讀書風氣不算鼎盛的台灣，開24小時書店需要勇氣。公司落腳於敦南店不遠處的廣告公司創意總監包益民曾分析，不打烊的敦南店之所以成功，是因為夜間的誠品「從外在空氣到店內空氣都很舒服」，讓生活繁忙的城市人逛書店時「忘卻時間壓力」。

此外，誠品敦南店身處市中心，交通方便之餘，建築、空間與周遭環境也很舒適。包益民認為，對於東區，誠品敦南也是個模範，「讓台北有點文化」，也成為外來客的旅遊景點。