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夜不眠書店敦南誠品熄燈了 午夜人海齊喊「謝謝你，晚安」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品敦南於6/1凌晨零時正式熄燈。圖／誠品提供
誠品敦南於6/1凌晨零時正式熄燈。圖／誠品提供

31年的誠品敦南在今夜正式熄燈說再見，現場眾人一起齊喊「謝謝你誠品敦南，晚安」，但誠品的閱讀之光並未熄滅，緊接著誠品不打烊巴士接駁跟敦南告別的讀者前往誠品信義店繼續開深夜趴，信義店於6/1凌晨起正式接棒「新24小時書店」，以17萬種書籍選物、24小時唱片行與超市及深夜咖啡等旗艦店升級規格迎接書迷。全台誠品書店限時推出憑發票購書77折優惠，此外，誠品信義書店也獨家推出3大優惠。

慶祝誠品信義店新24小時書店6月開幕，誠品限時推出憑發票購書77折優惠，憑1/1～5/31全台誠品書店門市不限金額消費發票，於6/4前至全台誠品書店門市，選購書籍可享單本77折優惠。

另外，募集夜文青，6/1至6/30凌晨0點至上午8點，於誠品信義3樓書店單筆滿3千元，可立即升等「誠品人會員」。（原需累計消費滿1萬元成為誠品人會員）

還有誠品信義3樓書店夜讀者限定優惠，整個6月誠品人會員於凌晨0點至上午8點單筆消費滿2千，送限量「24hr書店無墨萬年筆」；單筆消費滿3,600元送限量「誠品行旅雅緻客房住宿券」。

誠品敦南熄燈後，誠品不打烊巴士接駁民眾前往誠品信義店新24小時書店。圖／摘自誠品生活粉專
誠品敦南熄燈後，誠品不打烊巴士接駁民眾前往誠品信義店新24小時書店。圖／摘自誠品生活粉專

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