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影/向誠品敦南店說再見 倒數熄燈前誠品人互道感謝

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
誠品敦南熄燈後，讀者坐上專車到新一代24小時書店——誠品信義店。記者陳宛茜/攝影
誠品敦南熄燈後，讀者坐上專車到新一代24小時書店——誠品信義店。記者陳宛茜/攝影

向敦南誠品說再見！在人聲樂團空靈的歌聲中，陪伴書迷度過四分之一世紀、其中有20年不打烊的誠品敦南店，於今天凌晨熄燈。雖然深夜下起滂沱大雨，依然澆不熄讀者熱情，上千名讀者聚集於敦南書店前，在誠品董事長吳旻潔的帶領下，一起倒數歡送這座本世紀影響台灣人最深的書店；再坐上專車到新一代24小時書店——誠品信義店 。

倒數計時熄燈前，吳旻潔先帶著誠品團隊，朗誦一段誠品創辦人吳清友於1989年誠品書店開幕時的致詞，代表誠品團隊對他的愛與懷念和無盡的追思。「世界上許多事情在改變，不變的是誠品對台灣社會的感謝」她表示，因為有這麼溫潤的人情和豐潤的土讓，讓誠品得以成長。她要代表誠品和整個團隊，對台灣這片土地、所有熱愛閱讀的心靈，致上深深一鞠躬，「謝謝大家！」

當吳旻潔說「謝謝大家時」，一起倒數的民眾則高喊「謝謝誠品」，氣氛溫馨感人。

吳旻潔帶著誠品團隊，朗誦一段誠品創辦人吳清友於1989年誠品書店開幕時的致詞。記者陳宛茜/攝影
吳旻潔帶著誠品團隊，朗誦一段誠品創辦人吳清友於1989年誠品書店開幕時的致詞。記者陳宛茜/攝影

誠品 台灣人 樂團

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