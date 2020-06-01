最後一夜 5萬人送別敦南誠品

敦南誠品再見！在人聲樂團空靈歌聲中，陪伴書迷度過四分之一世紀的誠品敦南店今天凌晨熄燈。數千名讀者聚於書店前，在誠品董事長吳旻潔帶領下，一起倒數歡送這座本世紀影響台灣人最深的不打烊書店，再坐上專車到新一代廿四小時書店─誠品信義店 。

因為所在大樓面臨都更與租約到期，誠品敦南店昨天結束營業。昨天凌晨起，書店排起長長人龍，店內擠滿人群買書、打卡與聽講座，誠品估算昨一天湧進五萬人次。

一九九五年九月廿三日，誠品敦南店從仁愛圓環搬遷於此處時，圓環舊址的告別活動也創下五萬人次，創下當時台灣書店史上單日最高人次。

「謝謝大家！台灣真是超級可愛的社會，對一個書店的結束和開始，都有那麼多關注。」吳旻潔表示，正是在這樣土壤中，誠品才得以成長。

敦南店從昨天凌晨開始舉辦「十八小時馬拉松講座」，邀詹宏志、陳芳明、陳文茜等作家演講；晚間七時起由歌手陳昇帶領多個樂團舉行「星空下的Live騷動」演唱會，一起向敦南道別。

詹宏志選在凌晨四點半開講，現場人潮洶湧，他驚訝表示，台北是一個「神奇的城市」，在這樣的時間點還有這麼多人。

陳芳明表示，一九八九年誠品初開幕時，他剛從海外回來，誠品開幕時他走進書店「嚇一大跳」，「怎麼會有這麼漂亮、像圖書館一樣的書店」，他在誠品看到各種「過去從來沒有看過的文學」，他認為誠品是「一九八○、九○年代台灣社會轉變具體而微的象徵。」詹宏志也說，當時社會有種「向前走、什麼都不怕的氛圍。」敦南店便是那種時代氛圍象徵。

吳旻潔認為，大家想起誠品敦南店就會想起自己生命中某個部分，以她為例，十五年前在這裡跟父親吳清友聊天決定加入誠品，「這裡是我年少的回憶，充滿歸屬感的地方。」她感傷表示，「敦南店的逝去，對我來說就像吳先生的離開。」許多人事物是在逝去後經過歲月沉澱，才知道對你的影響力。

吳旻潔表示，台灣各種行業與階層，都存在「我是誠品共同讀者」的關係，誠品的豐富與多元是台灣社會「每個人的參與」。