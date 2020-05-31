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一個時代的象徵與消逝…敦南誠品熄燈 5萬人送別

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
雖然深夜下起傾盆大雨，依然有上千民眾共聚於書店前一起倒數，親眼見證誠品敦南熄燈。記者陳宛茜/攝影
雖然深夜下起傾盆大雨，依然有上千民眾共聚於書店前一起倒數，親眼見證誠品敦南熄燈。記者陳宛茜/攝影

敦南誠品再見！在人聲樂團空靈的歌聲中，陪伴書迷度過四分之一世紀的誠品敦南店於6月1日凌晨熄燈。上千名讀者聚集於書店前，在誠品董事長吳旻潔的帶領下，一起倒數歡送這座本世紀影響台灣人最深的不打烊書店；再坐上專車到新一代24小時書店——誠品信義店 。

因為所在大樓面臨都更與租約到期，誠品敦南店31日結束營業，把24小時書店的棒子交給誠品信義店。31日凌晨起，書店便排起長長的人龍，店內擠滿人群買書、打卡與聽講座。誠品書店估算，昨天一天湧進5萬人次。文化部長李永得、雲門舞集創辦人林懷民皆現身。

雖然深夜下起傾盆大雨，依然有上千民眾共聚於書店前一起倒數，親眼見證誠品敦南熄燈。

1995年9月23日，誠品敦南店從仁愛圓環搬遷於此處時，圓環舊址的告別活動也創下5萬人次，創下當時台灣書店史上單日最高人次。「謝謝大家！台灣真是超級可愛的社會，對一個書店的結束和開始，都有那麼多關注。」吳旻潔表示。正是在這樣的土壤之中，誠品才得以成長。

敦南店從31日凌晨開始舉辦「18小時馬拉松講座」，邀來詹宏志、陳芳明、陳文茜等作家演講；晚間7時起由歌手陳昇帶領多個樂團舉行「星空下的Live騷動」演場會，一起向敦南道別。詹宏志選在凌晨四點半開講，現場人潮洶湧。他驚訝表示，台北是一個「神奇的城市」，在這樣的時間點還有這麼多人。

陳芳明表示，1989年誠品初開幕時，他剛從海外回來。誠品開幕時，他走進書店「嚇一大跳」，「怎麼會有這麼漂亮、像圖書館一樣的書店」，他在誠品看到各種「過去從來沒有看過的文學」。

之後進大學執教鞭，陳芳明開起「台灣文學史」課程，「需要甚麼書，就到誠品尋找」。現在想起來，他認為誠品是「1980、90年代台灣社會轉變具體而微的象徵。」詹宏志則說，當時社會有種「向前走、什麼都不怕的氛圍」，敦南店便是那種時代氛圍的象徵。他以「誠品講堂」為例，沒有一個大學可以開出這麼多奇怪的課程。

吳旻潔認為，大家想起誠品敦南店，就會想起自己生命中的某個部分。以她為例，15年前這裡跟父親吳清友聊天，決定加入誠品，「這裡是我年少的回憶，充滿歸屬感的地方。」她感傷表示，「敦南店的逝去，對我來說就像吳先生的離開。」許多人事物是在逝去之後經過歲月的沈澱，才知道對你的影響力。

吳旻潔表示，台灣各種行業與階層，都存在「我是誠品共同讀者」的關係，誠品的豐富與多元是台灣社會「每個人的參與」。誠品信義店已從5月29日開始不打烊，她相信信義店會是一個擁有「多維度世界」的24小時書店。未來誠品還會有更多展店、調整書店體質的計畫，將更深入社區、與讀者有更多互動，打造「連鎖不複製」的獨立書店。

從誠品敦南店駛向信義店的專車。記者陳宛茜/攝影
從誠品敦南店駛向信義店的專車。記者陳宛茜/攝影
雖然深夜下起傾盆大雨，依然有上千民眾共聚於書店前一起倒數，親眼見證誠品敦南熄燈。記者陳宛茜/攝影
雖然深夜下起傾盆大雨，依然有上千民眾共聚於書店前一起倒數，親眼見證誠品敦南熄燈。記者陳宛茜/攝影

誠品 陳芳明 樂團

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