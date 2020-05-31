陳昇呼喚「吳清友葛格」：我不逛夜店不把妹時都在逛誠品

誠品敦南今夜12點正式熄燈，從早到晚一系列講座與樂團開唱陪伴讀者一起跟敦南誠品說再見。在敦南大門口的現場LIVE演出，搭配一卡皮箱市集復刻登場，民眾擠滿廣場與人行道，甚至擴散到馬路邊，在四分衛、旺福、脆樂團演出後，陳昇壓軸開唱並親暱的稱呼誠品創辦人「吳清友葛格」，並說到「我不逛夜店時都在逛誠品，謝謝誠品在我最飢渴的時候餵養我」。

陳昇在台上說道，「謝謝吳清友葛格，那些年的知識，是我在誠品敦南一點一點偷取的。當我不逛夜店的時候，我都在逛誠品；當我不在把妹的時候，我都在誠品唸書，如果我有一些小成就，都是誠品給我的。」