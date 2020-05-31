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3種方式吃海膽！黑毛屋本家推出「北海道海膽和牛鍋」
隨著疫情趨緩，連帶也刺激民眾外出用餐的需求。乾杯集團旗下的「黑毛屋本家」與「和牛47」，各自於6月1日起，新推出了「北海道海膽和牛鍋」以及「夏雅套餐」，讓民眾品嚐不同的夏季情懷。
每年夏季，是日本北海道的海膽產季。提供多款鍋物的「黑毛屋本家」，自6月1日至8月31日期間，推出「北海道海膽和牛鍋」，選用日本北海道產的海膽，融入鰹魚湯頭內提味，帶來金黃色澤與濃郁香氣，並且透過白味噌、蝦味噌增添風味。主餐則選用日本A5和牛與廣島牡蠣、牡丹蝦、乾杯等海鮮，還有海膽醬油凍、芥末醬等特製沾醬，帶出層次滋味。最後還可以海膽雜炊作為收尾，藉由高湯、沾醬、雜炊等3種手法，呈現海膽的不同風貌，每套售價1,680元。
位於微風南山47樓的「和牛47」，則同樣期間內，推出專人定烤的「夏雅套餐」、「夏陽套餐」。夏雅套餐採9道式，其中「生牛肉三種盛合」，以夏日池塘為題，將生牛肉與牛蕃茄凍、燈籠果、冰花等食材，呈現出池塘的閃耀感。另還有搭配手指檸檬的和牛握壽司，以及搭配梅肉的薄切生牛肉。「嚴選三拼」則是依照和牛各部位特性，搭配不同的特製沾醬與配料，各有不同風情。
另外一口椀推出「玉米冷湯」，以高甜度的水果玉米烹調而成，搭配冰柱水晶蝦，帶來冰凍的視覺感。鍋物「牛肉海鮮湯」以8小時燜煮釋放干貝的精華，搭配當季埔里白蘆筍、鮑魚、炙烤角切和牛，並可加入當季鮑魚肝醬與澎湖產生海苔，呈現截然不同的海洋風味。「夏雅套餐」售價3,800元，「夏陽套餐」則為5道式，售價1,799元，限平日午間供應。
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