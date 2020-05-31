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療癒作家Peter Su談敦南誠品：是我嚮往的生活模樣
以暖心文字療癒許多人的暢銷作家Peter Su談到他心中的敦南誠品記憶，Peter Su說，「誠品敦南對我的青春而言，就像是我嚮往的生活模樣，很經典但不過時的那種。很多人的青春都經歷過敦南的滋養，希望有一天可以再見到它。」
高中就讀復興商工廣告設計的Peter Su說，高中這三年誠品對我而言是很自然的存在，想找書就會想到敦南，對我而言誠品敦南就像是我的圖書館，每周會前往2～3次。跟朋友約的話，東區就會直接約在誠品敦南，就算有人遲到，也可以先去樓下吃飯或去逛逛設計家居或去樓上看書。對我的青春來說，誠品敦南帶給我嚮往的生活模樣，就算只是拿著誠品的紙袋，也好像可以代表自己的生活態度。
Peter Su用「文青中的佼佼者」形容誠品敦南，是其他書店無法超越的，且敦南更像一個家，讀者可以直接坐在書架前的木板上，也不會有人覺得你擋到路，在這可以很舒服的做自己，凌晨深夜裡，誠品敦南的燈永遠亮著，迎接任何一種人到來。
若說敦南是Peter Su的青春，信義誠品對他而言就是他現在「成熟的樣子」，且是敦南誠品2.0版本，進階的存在。雖然如此，但Peter Su說，希望有一天可以再見到它，像誠品敦南這樣一個充滿家一樣氛圍的地方。
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