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今晚落下時代的眼淚 敦南誠品拱形窗邊閱讀成回憶
誠品敦南店今夜12點正式熄燈，31年來的日子將正式走入歷史。這段時間讀者紛紛湧入敦南回味，有讀者坐在敦南店經典的拱形邊窗閱讀，走在嘎吱作響的木地板上，也不乏讀者自然的席地而坐，各種姿態構成敦南店專屬的閱讀風景。而透過牆上貼著讀者留給誠品的道別信，也可窺見誠品與眾人的小故事。
高三生黃薏如就坐在她在誠品敦南最愛的拱形邊窗入神的看著書，自然的也成為民眾鏡頭捕捉的一景，印證誠品對許多人來說，「來誠品不只看書，也是看人與被看」。黃薏如表示，誠品敦南最大的魅力是「24小時書店」，代表無論何時，它永遠都在那。信義誠品相較下比較國際化，有多元且新奇的事物，但相對並不會想在那待很久。到東區的唯一理由就是「誠品」，若東區少了誠品就沒有來的理由，以後會傾向去信義區、或是中山地下書街的誠品R79。
而讀者寫給敦南誠品的話，也充滿各種心情，有人寫下「信義誠品能取代敦南嗎？商圈不同！」、「我已經忘記第一次來敦南誠品的記憶了，但我會記得最後一次來這裡的樣子。」、「過去的日子裡，敦南雖非我的家，卻是我的避風港。」、「謝謝你讓我成為一個看書的人，以後晚上你心情不好要去哪裡呢？」、「敦南在光輝中，在風雨中，在青春中，在你我心中，今夜在夢中，流下了時代的眼淚。」
也有讀者幽默的寫下在誠品敦南搭訕的難忘經驗，「曾經在誠品搭訕女店員要電話，店長出來關切；曾經女友在誠品被搭訕，我出面關切。」
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