香港春拍 佳士得首拍清酒 蘇富比呈獻單一藏家多大瓶裝

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

受疫情影響，香港春拍全部延期至七月，並巧妙地都於7月初登場。先於7月5日至6日登場的香港蘇富比（Sotheby’s）2020年洋酒春拍，推出亞洲歷來估價第二高的單一藏家洋酒拍賣，共逾1,500 件拍品，總估價逾7,800萬港元。7月12日緊接登場的佳士得（Christie’s）名釀及烈酒規模較為小而美，約有600件拍品，除了有陳年輕井澤和麥卡倫，也是香港佳士得第一次有史以來日本清酒拍賣。

蘇富比此次上拍美國藏家自八十年代開始的收藏，少見的大瓶裝是一大亮點。有近200件1.5公升（Magnum）或更大瓶裝的Burgundy產區葡萄酒，其中21件來自當今最昂貴的酒莊羅曼尼康帝酒莊（DRC）羅曼尼康帝Romanée-Conti。以及近年備受追捧且愈趨珍罕、來自Domaine Jean-Louis Chave酒莊的124件拍品中，34件Cuvée Cathelin，其中有包括15件為5公升（jeroboam）或更大瓶裝。波爾多則多頂級酒莊經典年份佳釀，例如1959年的拉菲古堡，而香檳則有傳奇年份1996年的Salon等，數量豐富。

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佳士得名釀及烈酒精選拍品則有許多重要的高年份的日本和蘇格蘭威士忌。麥卡倫50年千禧版，是麥卡倫為迎接千禧年推出的威士忌，熟成於西班牙橡木雪莉桶，1949年蒸餾、1999年裝瓶，當初全球只發行900瓶，裝於Caithness設計的水晶瓶中，並附橡木禮盒。另一亮點為單瓶的輕井澤50年，為1965年雪莉桶釀製、2010年裝瓶，全球產量309瓶。輕井澤「侍」系列則是10桶1984年入桶的30年熟成輕井澤單桶裝瓶，分別採用10款江戶時期著名的武士浮世繪作為酒標。另外也有年份極好的1990年DRC羅曼尼康帝3公升。首度登上佳士得拍場的日本十四代系列的清酒，有十四代最高級的龍泉，因以配額制採購，故相當罕見價格高昂，不容錯過。

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