快訊

一張圖看一周天氣！各地熱飆35度 周六起水氣增

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港春拍 佳士得首拍清酒 蘇富比呈獻單一藏家多大瓶裝

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
（左）蘇富比春拍呈獻單一藏家收藏的多瓶不同年份大小羅曼尼康帝酒莊羅曼尼康帝。圖／蘇富比提供（右）佳士得春拍推出麥卡倫千禧年水晶瓶50年（1949年）1組單瓶700毫升，估價32萬港元起。圖／佳士得提供
（左）蘇富比春拍呈獻單一藏家收藏的多瓶不同年份大小羅曼尼康帝酒莊羅曼尼康帝。圖／蘇富比提供（右）佳士得春拍推出麥卡倫千禧年水晶瓶50年（1949年）1組單瓶700毫升，估價32萬港元起。圖／佳士得提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

受疫情影響，香港春拍全部延期至七月，並巧妙地都於7月初登場。先於7月5日至6日登場的香港蘇富比（Sotheby’s）2020年洋酒春拍，推出亞洲歷來估價第二高的單一藏家洋酒拍賣，共逾1,500 件拍品，總估價逾7,800萬港元。7月12日緊接登場的佳士得（Christie’s）名釀及烈酒規模較為小而美，約有600件拍品，除了有陳年輕井澤和麥卡倫，也是香港佳士得第一次有史以來日本清酒拍賣。

蘇富比此次上拍美國藏家自八十年代開始的收藏，少見的大瓶裝是一大亮點。有近200件1.5公升（Magnum）或更大瓶裝的Burgundy產區葡萄酒，其中21件來自當今最昂貴的酒莊羅曼尼康帝酒莊（DRC）羅曼尼康帝Romanée-Conti。以及近年備受追捧且愈趨珍罕、來自Domaine Jean-Louis Chave酒莊的124件拍品中，34件Cuvée Cathelin，其中有包括15件為5公升（jeroboam）或更大瓶裝。波爾多則多頂級酒莊經典年份佳釀，例如1959年的拉菲古堡，而香檳則有傳奇年份1996年的Salon等，數量豐富。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

佳士得名釀及烈酒精選拍品則有許多重要的高年份的日本和蘇格蘭威士忌。麥卡倫50年千禧版，是麥卡倫為迎接千禧年推出的威士忌，熟成於西班牙橡木雪莉桶，1949年蒸餾、1999年裝瓶，當初全球只發行900瓶，裝於Caithness設計的水晶瓶中，並附橡木禮盒。另一亮點為單瓶的輕井澤50年，為1965年雪莉桶釀製、2010年裝瓶，全球產量309瓶。輕井澤「侍」系列則是10桶1984年入桶的30年熟成輕井澤單桶裝瓶，分別採用10款江戶時期著名的武士浮世繪作為酒標。另外也有年份極好的1990年DRC羅曼尼康帝3公升。首度登上佳士得拍場的日本十四代系列的清酒，有十四代最高級的龍泉，因以配額制採購，故相當罕見價格高昂，不容錯過。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

酒研所開張啦！！，想看更多內容請點我

佳士得春拍推出輕井澤Karuizawa 50年（1965年）#2372，1組單瓶700毫升，估價約19萬港元起。 圖／佳士得提供
佳士得春拍推出輕井澤Karuizawa 50年（1965年）#2372，1組單瓶700毫升，估價約19萬港元起。 圖／佳士得提供
佳士得春拍（上排左至右）輕井澤侍30年#7963，估價約35,000港元起，輕井澤侍30年#7857、輕井澤侍30年#4201，估價約35,000港元起。（下排左至右）輕井澤侍30年#3139、輕井澤侍30年#3620、輕井澤侍30年#3622，估價約40,000港元起。每組各1瓶700毫升。圖／佳士得提供
佳士得春拍（上排左至右）輕井澤侍30年#7963，估價約35,000港元起，輕井澤侍30年#7857、輕井澤侍30年#4201，估價約35,000港元起。（下排左至右）輕井澤侍30年#3139、輕井澤侍30年#3620、輕井澤侍30年#3622，估價約40,000港元起。每組各1瓶700毫升。圖／佳士得提供
蘇富比春拍呈獻單一藏家收藏的多瓶不同年份大小羅曼尼康帝酒莊羅曼尼康帝。圖／蘇富比提供
蘇富比春拍呈獻單一藏家收藏的多瓶不同年份大小羅曼尼康帝酒莊羅曼尼康帝。圖／蘇富比提供
佳士得春拍推出麥卡倫千禧年水晶瓶50年（1949年）1組單瓶700毫升，估價32萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得春拍推出麥卡倫千禧年水晶瓶50年（1949年）1組單瓶700毫升，估價32萬港元起。圖／佳士得提供
蘇富比春拍推出近年備受追捧的Domaine Jean-Louis Chave酒莊Cuvée Cathelin共34件，其中有包括15件為5公升或更大瓶裝。圖／蘇富比提供
蘇富比春拍推出近年備受追捧的Domaine Jean-Louis Chave酒莊Cuvée Cathelin共34件，其中有包括15件為5公升或更大瓶裝。圖／蘇富比提供
蘇富比春拍推出一系列不同年份的勃根地Domaine Dujac佳釀。圖／蘇富比提供
蘇富比春拍推出一系列不同年份的勃根地Domaine Dujac佳釀。圖／蘇富比提供

佳士得 香港 日本 拍賣會

延伸閱讀

制裁香港影響誰？ 學者：美自損八百

港基本法委員：國安法限4罪 不會照搬中國法令

轉發連署聲援香港訊息 廣東多名網友被捕失聯

川普出招 外資看壞港4大行業地產最傷

相關新聞

獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈

又一間青春回憶消失了！自1999年開幕、王品旗下「王品牛排」的光復南店，將於5月31日正式熄燈，結束約21年的歷史。為感...

誠品敦南店再見！吳旻潔：想起敦南就想起生命中的部分

敦南誠品再見！今天是敦南誠品閉幕的日子，誠品書店外頭一大早便排起長長的人龍，店內擠滿人群買書、打卡與聽演講講座。「謝謝大...

今晚落下時代的眼淚 敦南誠品拱形窗邊閱讀成回憶

誠品敦南店今夜12點正式熄燈，31年來的日子將正式走入歷史。這段時間讀者紛紛湧入敦南回味，有讀者坐在敦南店經典的拱形邊窗...

誠品敦南吿別東區周邊餐飲有隱憂 信義區夜生活更加分

1989年誠品敦南店（舊敦南）在仁愛圓環開幕，1996年遷移自敦南店現址，31年來，誠品敦南店成為台北東區著名地標，說到...

敦南店熄燈 吳旻潔：面對新世代讀者 信義店為試驗場所

誠品敦南店今（31）日在午夜12點將正式劃下句點，並在今日舉辦18小時不斷電講座。誠品董事長吳旻潔下午表示，自己在店中深...

誠品敦南熄燈日 董座吳旻潔繼續往前走的道別方式

誠品敦南在今夜將正式跟讀者說再見，誠品董事長吳旻潔親自現身敦南店，她感性的說，「敦南店的結束對我來說，就像是吳先生（吳清...

雙子、巨蟹限定！吃問鼎送「全桌人數×10倍」東石巨蛤

馬辣集團旗下的浮誇系火鍋店「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，繼4月推出西門店限定的「888元吃到飽」方案之後，近期宣佈活動將延長...

誠品敦南店將熄燈 民眾不捨道別

誠品敦南店即將閉館，一連串的紀念活動來道別，下午台灣首位太陽馬戲團舞者張逸軍帶著舞團在書店展現舞蹈跨界之美、隨後誠品董事...

半夜排隊進書店 誠品敦南今夜說晚安估湧入5萬人告別

台北東區地標的象徵誠品敦南店，故事從1989年在仁愛圓環地下一樓的書店開始展開，1999年實現讀者的心願，打開了台北24...

氣溫33°C以上「用餐79折」！飯bar高溫優惠　限時46天

炎炎夏日到來，容易讓人想吃點開胃的料理、增添食慾。飯BAR Station微風信義店自6月16日起，推出「高溫折扣」，用...

那‧時髦特展 玩玩老照片

機車飛人呂慶安24小時重機環島傳說，蔣中正總統搭乘美國時下流行汽車，阿哥哥泳裝少女在海灘嬉戲、黑膠唱片與唱盤等，台灣19...

寒舍拚國旅 6000元現金券搶客

台北市飯店裡，有幾家餐飲特別強，位於信義計畫區的要推君悅、寒舍。寒舍餐旅集團旗下各飯店的餐飲都有一定水準，譬如喜來登的自...

熱門新聞

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

科學證實 除了吃藥這11個方法可以降血壓

寶雅備100萬片台製醫療級口罩定價5-7元 最快6月4日販售

61啟動夏日電價 炎夏吹冷氣節電有撇步

專家：6月7日之後 梅雨鋒面可能再度靠近台灣

獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。