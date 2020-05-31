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誠品敦南吿別東區周邊餐飲有隱憂 信義區夜生活更加分
1989年誠品敦南店（舊敦南）在仁愛圓環開幕，1996年遷移自敦南店現址，31年來，誠品敦南店成為台北東區著名地標，說到東區，其中就會想到誠品。面對誠品敦南熄燈，24小時書店將遷移至誠品信義店，面臨信義商圈崛起、沒落中重振的東區商圈，少了誠品，可以說是少了一大地標支柱。台北市東區商圈發展協會理事長韓修和表示，誠品敦南跟東區結合很深，是老東區的代表作，誠品離開，勢必影響東區人流、與周遭餐飲店家有所衝擊。
韓修和指出，東區沒落一段時間，雖然最近陸續有新餐飲進駐，NET、H&M陸續開幕，寶雅也預計進駐東區，但現在走了（誠品）一個大牌子，對東區後續的人流吸引力、經濟效益肯定有影響。誠品敦南店附近有不少紅酒吧、高級餐廳、餐酒館，據他了解，不少店家很煩惱誠品敦南熄燈後衝擊的人流。甚至有的酒吧過去營業至凌晨2點，在誠品敦南說再見後，考慮縮短營業時間、提早在晚上10點打烊。
而信義商圈即將迎來誠品信義店24小時書店，周邊百貨業者可說是舉雙手歡迎，新光三越A9店長孫紹堃指出，以前信義商圈只有吃喝玩樂、購物，加入誠品24小時書店後多了文藝氣息，且誠品客層偏文青、觀光客，將改變信義商圈夜生活型態，碰撞出不一樣的火花，愈來愈多元豐富，相信同業都會樂觀其成。
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