獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈

又一間青春回憶消失了！自1999年開幕、王品旗下「王品牛排」的光復南店，將於5月31日正式熄燈，結束約21年的歷史。為感謝民眾的支持，店內也於最後營業的週末，贈送到場顧客玫瑰花，並且派人於路邊發送玫瑰花、感謝卡，感謝週邊鄰里的支持。

王品牛排成立於1993年，乃是王品集團旗下最早成立、最具代表性的餐飲品牌，也是台灣極具代表性的牛排餐廳。王品標榜一頭牛僅供6客王品小牛排，並經過醃料醃浸、慢火烘烤等手法上桌。目前店內供應有王品牛小排、嫩煎干貝佐松露菲力、炙烤帶骨牛小排、濕式熟成老饕肋眼牛排等不同套餐