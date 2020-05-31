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獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈
又一間青春回憶消失了！自1999年開幕、王品旗下「王品牛排」的光復南店，將於5月31日正式熄燈，結束約21年的歷史。為感謝民眾的支持，店內也於最後營業的週末，贈送到場顧客玫瑰花，並且派人於路邊發送玫瑰花、感謝卡，感謝週邊鄰里的支持。
王品牛排成立於1993年，乃是王品集團旗下最早成立、最具代表性的餐飲品牌，也是台灣極具代表性的牛排餐廳。王品標榜一頭牛僅供6客王品小牛排，並經過醃料醃浸、慢火烘烤等手法上桌。目前店內供應有王品牛小排、嫩煎干貝佐松露菲力、炙烤帶骨牛小排、濕式熟成老饕肋眼牛排等不同套餐
王品牛排目前在台北、新竹、台中、台南、高雄等地均有分店。將於5月31日劃下句點的王品牛排光復南店，自1999年開幕至今已有約21年的時間，乃是王品牛排眾多分店中的老字號。店面地點鄰近光復南路、信義路口，附近有知名的「家具街」文昌街，並且鄰近通化夜市、台北101、世貿等代表性的地標。隨著光復南店熄燈，王品牛排分店總數將降至11間。而網友對於光復南店熄燈，表示「倒了？光復店是老店耶！」、「感傷」、「哇…我的回憶」
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