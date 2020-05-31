誠品敦南店再見！吳旻潔：想起敦南就想起生命中的部分

敦南誠品再見！今天是敦南誠品閉幕的日子，誠品書店外頭一大早便排起長長的人龍，店內擠滿人群買書、打卡與聽演講講座。「謝謝大家！台灣真是超級可愛的社會，對一個書店的結束和開始，都有這樣的關注，在這樣的土壤中，誠品才得以成長。」誠品董事長吳旻潔表示。

「敦南店的逝去，對我來說就像吳先生的離開。」吳旻潔表示，很多人事物是在逝去之後經過沈澱，才知道對你的影響。

吳旻潔認為，大家想起敦南店，就會想起自己生命中的一部分。以她為例，2005年在這裡跟父親吳清友聊天，決定加入誠品，「這裡是我年少的回憶，充滿歸屬感的地方。」

吳旻潔表示，在台灣的社會中，不管每個行業、每個階層，都存在「我是誠品共同讀者」的關係，誠品的豐富與多元是「每個人的參與」，「因為每個人的參與，誠品書店才有機會在這裡。」

誠品下一個24小時書店「誠品信義店」，已從前晚開始不打烊。吳旻潔表示，相信信義店會是「24小時的多維度書店」，而未來誠品還會有更多展店計畫，將更注重社區關係，打造「連鎖不複製」的獨立書店。

誠品敦南店從昨天凌晨開始「馬拉松講座」，邀來詹宏志、陳芳明、陳文茜等作家演講。陳芳明演講時表示，1989年誠品初開幕時，他剛從海外回來，就住在誠品第一家店不遠處。

誠品開幕時，陳芳明走進書店「嚇一大跳」，「怎麼會有這麼漂亮、像圖書館一樣的書店」。他在書店裡看到各種「過去從來沒有的文學」，之後進大學執教鞭，陳芳明開起「台灣文學史」，「需要甚麼書，就到誠品尋找」。現在想起來，他認為誠品是「1980年代台灣社會轉變具體而微的呈現。」