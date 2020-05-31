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雙子、巨蟹限定！吃問鼎送「全桌人數×10倍」東石巨蛤
馬辣集團旗下的浮誇系火鍋店「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，繼4月推出西門店限定的「888元吃到飽」方案之後，近期宣佈活動將延長至6月30日。另外自6月1日起，針對「雙子座、巨蟹座」的客人推出慶生方案，滿額就贈送「同桌人數10倍的東石巨大鮮蛤」。除此之外，還有姓名中有「振、興、優、惠」任一字，加贈飲料免費暢飲；任兩字則贈送北海道生食級干貝等不同優惠。
「問鼎」設有西門、忠孝2間門市，店內提供有澳洲M9純血冠軍黑毛和牛、美國經典1855 Prime雪花牛、美國CAB安格斯黑牛等肉品，還有東石鮮蛤、阿根廷天使紅蝦等海鮮，並有多種湯頭可供選擇。問鼎原本採單點或是套餐制，但自4月底開始，西門店限時推出「888元吃到飽方案」。業者表示，推出後反應熱烈，因此宣佈活動將延長至6月30日。
除了延長優惠時段外，針對西門店吃到飽方案，凡2成人以上同行並提前預訂，姓名中有「振、興、優、惠」任一同音字，加贈指定飲料免費升級暢飲；任2字，則每桌成人贈送北海道生食級干貝1顆，每日限量30組。
另外，自6月1日至6月30日期間，雙子座、巨蟹座的民眾前來慶生（生日自5月21日至7月24日），3成人以上同行並預約訂位，選用單點制方案，每成人消費滿800元，即贈送「人數10倍的東石巨大鮮蛤」（3人送30顆、10人送100顆，以此類推）。業者表示，東石巨大鮮蛤的個頭比一般文蛤大2～3倍，原價每份228元。忠孝店、西門店均適用，每店每日各限20組。
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