半夜排隊進書店 誠品敦南今夜說晚安估湧入5萬人告別

台北東區地標的象徵誠品敦南店，故事從1989年在仁愛圓環地下一樓的書店開始展開，1999年實現讀者的心願，打開了台北24小時閱讀的首頁。31年來陪伴讀者11,403天的日子，誠品敦南即將在今夜功成身退，真正的跟讀者說聲「晚安」劃下句點。在敦南店將熄燈的5月，讀者陸續回流創造與敦南的最後記憶，人潮在最後一周進入高峰，也出現民眾半夜排隊進書店的現象，敦南誠品店長周業陞表示，5月30日估計湧入3萬5千人到店，估計今天熄燈可能湧入5萬人潮。

誠品敦南店最近可說是台北最熱門的打卡點，無論老少、認識與不認識敦南誠品的民眾，紛紛前往這個台北的傳奇書店，無論用相機紀錄、實際買書支持、或在最喜歡的位置閱讀，讀者都在把握最後與敦南店的相處時光。

周業陞指出，愈靠近月底熄燈的日子，人潮湧進敦南就愈進入瘋狂狀態，前天估計到店2萬7千人，昨天估計有3萬5千人，店內到凌晨還是處於客滿狀態，甚至排隊進書店的人潮維持到凌晨1點。今晚熄燈預計將創最高峰，可能達到5萬人次。

在誠品敦南店服務14年的周業陞表示，準備熄燈這段日子，遇見不少伯伯、阿姨們前往收銀台結帳時，眼眶泛淚跟店員說「這麼好的店，為何要收？」，長輩們的不捨，讓書店同仁也忍不住跟著一起感傷眼眶有淚。也看到很多爸爸媽媽，帶著小孩來，跟小孩介紹說，這是爸爸媽媽年輕時來的店。