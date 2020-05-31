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氣溫33°C以上「用餐79折」！飯bar高溫優惠　限時46天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「水煮泡著牛兒片」，有著微微辛辣及椒麻的幽香。圖／飯Bar提供
「水煮泡著牛兒片」，有著微微辛辣及椒麻的幽香。圖／飯Bar提供

炎炎夏日到來，容易讓人想吃點開胃的料理、增添食慾。飯BAR Station微風信義店自6月16日起，推出「高溫折扣」，用餐當日只要氣溫超過33°C以上，就可享單點79折的優惠。

延續飯bar家族「老菜新做」的概念，「飯bar Station微風信義店」供應有鞦韆晾肉架、花雕遇到雞、美人茶遇東坡肉等多款招牌菜色，並且有多款微風信義店限定的特色料理。業者表示，若是想要抵抗酷暑，「BAR味菜菜盤」肝腸寸斷、花雕遇到雞、瓜條蟲草花蜇頭等開胃菜組成，其中花雕遇到雞選用土雞公雞腿肉，經繁複手法處理後，再以高粱及花雕酒冰鎮入味，有著濃郁酒氣與冰涼口感，令人胃口大開。另外升級版的「水煮泡著牛兒片」，有著微微辛辣及椒麻的幽香，除了肉片外，還有吸滿麻辣湯汁的寬粉、能令人暢快噴汗、逼出體內暑氣及濕氣。

6月16日至7月31日期間，不限平假日、不限用餐人數，當日台北市氣溫超過33°C以上，並出示中央氣象局的氣溫畫面，至飯bar Station微風信義店就可享單點79折的優惠，每桌最高折抵400元。

微風 菜色 氣象局

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