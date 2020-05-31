氣溫33°C以上「用餐79折」！飯bar高溫優惠　限時46天

生活需要儀式感，肌膚也是，從臉上擦的，到身上穿的，腳下踩的，肌膚觸感提升，讓心靈有富足感，在這個疫情紛擾的時代，透過這些具體而微地堅持，讓生活中的小事，不再只是例行公事，成為每天最期待的幸福感泉源。

2020-05-30 13:19