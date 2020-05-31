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V代表Valentine 林曉同全新婚對戒暗藏密碼

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
林曉同珠寶Valentine系列婚對戒新作上市。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列婚對戒新作上市。圖／林曉同珠寶提供

如果問對方：「Will you be my Valentine？」是告白愛戀，那麼求婚就像是將對方變成永遠的Valentine。台灣珠寶設計師林曉同推出全新的婚對戒系列「Valentine戀人」， 以「V」字母詮釋兩人牽手的線條，作為戒指線條的主視覺，極簡的線條彷彿兩人攜手的造型。共三組婚對戒及兩件鑽戒，讓新人能對婚對戒能有更浪漫的選擇搭配。

V系列三款不同對戒的設計都巧妙融入V字母拆解線條，在內圈各鑲上一半的玫瑰金愛心，戒指相併時能合而為一，別人看不到，是兩人專屬的秘密。兩款單鑽婚戒的設計保持簡練的線條，一款以兩點夾鑲的方式鑲嵌鑽石凸顯鑽石光芒，戒環鑲嵌整排鑽石更顯華麗。另一款的戒指主鑽鑲台側邊為V字型，更點綴璀璨小鑽，倍顯華麗。

林曉同珠寶Valentine系列婚對戒新作上市。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列婚對戒新作上市。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列鉑金婚對戒，45,500元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列鉑金婚對戒，45,500元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列鉑金婚對戒，69,800元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列鉑金婚對戒，69,800元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列鉑金單鑽婚戒，12萬4,800元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列鉑金單鑽婚戒，12萬4,800元起。圖／林曉同珠寶提供
Valentine系列鉑金婚對戒，61,800元起。圖／林曉同珠寶提供
Valentine系列鉑金婚對戒，61,800元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列鉑金單鑽婚戒，70,500元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶Valentine系列鉑金單鑽婚戒，70,500元起。圖／林曉同珠寶提供

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