V代表Valentine 林曉同全新婚對戒暗藏密碼

如果問對方:「Will you be my Valentine?」是告白愛戀,那麼求婚就像是將對方變成永遠的Valentine。台灣珠寶設計師林曉同推出全新的婚對戒系列「Valentine戀人」, 以「V」字母詮釋兩人牽手的線條,作為戒指線條的主視覺,極簡的線條彷彿兩人攜手的造型。共三組婚對戒及兩件鑽戒,讓新人能對婚對戒能有更浪漫的選擇搭配。

V系列三款不同對戒的設計都巧妙融入V字母拆解線條,在內圈各鑲上一半的玫瑰金愛心,戒指相併時能合而為一,別人看不到,是兩人專屬的秘密。兩款單鑽婚戒的設計保持簡練的線條,一款以兩點夾鑲的方式鑲嵌鑽石凸顯鑽石光芒,戒環鑲嵌整排鑽石更顯華麗。另一款的戒指主鑽鑲台側邊為V字型,更點綴璀璨小鑽,倍顯華麗。 林曉同珠寶Valentine系列婚對戒新作上市。圖/林曉同珠寶提供 林曉同珠寶Valentine系列鉑金婚對戒,45,500元起。圖/林曉同珠寶提供 林曉同珠寶Valentine系列鉑金婚對戒,69,800元起。圖/林曉同珠寶提供 林曉同珠寶Valentine系列鉑金單鑽婚戒,12萬4,800元起。圖/林曉同珠寶提供 Valentine系列鉑金婚對戒,61,800元起。圖/林曉同珠寶提供 林曉同珠寶Valentine系列鉑金單鑽婚戒,70,500元起。圖/林曉同珠寶提供