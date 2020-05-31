影／打到手痠仍失敗 「400次咖啡」想成功有訣竅

從澳門夯進韓國的「400次咖啡」風靡網路社群，在全球爆紅，熱潮也傳到台灣，不少民眾因疫宅在家，索性效仿製作，只是有人成功，也有人失敗；實際上，這款「網美飲品」真能手打自製，只是有訣竅，但若沒電動攪拌器，手可能會很痠。

而「400次咖啡」其實就是「焦糖奶蓋咖啡」，源自澳門咖啡老店「漢記手打咖啡」，因覆蓋在牛奶上的咖啡糖霜需攪打400次而得名，更因韓星丁一宇在綜藝節目上一喝，驚為天人而夯進韓國，之後不少名人也跟風試做，因此紅遍全世界。

網路上教導製作「400次咖啡」的方法大同小異，就是將即溶咖啡粉、水、糖以1比1比1的比例，使用打蛋器或湯匙將其混合，用手攪打400次以上，攪拌至它全變成奶霜狀，之後再將咖啡糖霜覆蓋到牛奶上，就大功告成。

製作方法看似簡單，卻非人人都能成功，南投老戲院咖啡蔡姓店長說，網授材料比例跟步驟沒錯，但若是手動攪打，訣竅就是即溶咖啡、水、糖總重別超過100克，避免水太多而無法打成糖霜，且攪打次數原則上就是逾400次才打得起來。