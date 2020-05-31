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蔡依林設計寶格麗包Whoo Hoo隨身帶 吳亦凡自創雙色表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗代言人蔡依林、吳亦凡響應著色活動。圖／摘自微博
寶格麗代言人蔡依林、吳亦凡響應著色活動。圖／摘自微博

日前因應全球各地的居家防疫政策，各大精品紛紛推出療癒人心的著色繪圖活動。義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）以繽紛豐沛的彩色寶石為特色，更是這著色塗鴉活動始作俑者之一，免費提供的著色圖案包括品牌經典的高級珠寶項鍊、OCTO男表、SERPENTI包等。全球品牌大使更紛紛積極響應。日前集團CEO Jean-Christophe Babin更在自己IG上轉貼包括蔡依林、吳亦凡、鄧倫、舒淇等代言人的著色成果並致上謝意，也讓人見識到這些明星心目中最想要擁有的作品。

選擇為SERPENTI包上色的蔡依林，將愛犬比熊犬Whoo Hoo畫在包包上「終於可以每次出門都帶上狗狗」，筆觸童趣還點綴上最新的蝴蝶圖案，而且超級認真連背景都塗滿不同層次的綠色來襯托她的包。吳亦凡以紅黑雙色裝扮他的Octo腕表，表盤上以黃色寫著他的英文名字縮寫KW並表示：「刻著KW的腕表，我想帶你回家」，在微博上引起最多粉絲跟風響應。舒淇和鄧倫不約而同選擇了頂級珠寶項鍊，鄧倫走極簡風「春天的配方很簡單，80%的綠＋20%的粉」。舒淇則不愧是配戴過各種不同寶格麗頂級珠寶的國際級女明星，紅、紫、深藍、淺藍、橘色的搭配很得寶格麗的精隨，她更俏皮地把背景的愛心填滿「是你擁有了珠寶，還是珠寶偷走了你的心？」

舒淇著色的頂級珠寶項鍊很有寶格麗精髓。圖／摘自微博
舒淇著色的頂級珠寶項鍊很有寶格麗精髓。圖／摘自微博
寶格麗CEO Jean-Christophe Babin在自己IG上轉貼包括蔡依林、吳亦凡、舒淇等代言人的著色成果並致上謝意。圖／摘自IG @jc.babin
寶格麗CEO Jean-Christophe Babin在自己IG上轉貼包括蔡依林、吳亦凡、舒淇等代言人的著色成果並致上謝意。圖／摘自IG @jc.babin
鄧倫著色的頂級珠寶項鍊。圖／摘自微博
鄧倫著色的頂級珠寶項鍊。圖／摘自微博
吳亦凡著色的OCTO腕表。圖／摘自微博
吳亦凡著色的OCTO腕表。圖／摘自微博
蔡依林將愛犬畫在寶格麗的SERPENTI包上。圖／摘自微博
蔡依林將愛犬畫在寶格麗的SERPENTI包上。圖／摘自微博

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