台南人限定！ 10元住大億麗緻酒店

後防疫時代觀光客回流，台南市周末旅宿幾乎滿房，業者希望趁6月疫情趨緩催油門、衝業績，稍彌補過去3個月的慘重損失，紛紛推超值優惠，搶客源、拚振興。6月底將歇業的台南大億麗緻酒店祭出台南人限定專案，享用晚餐加早餐，再加10元即能入住1晚。高雄漢王洲際飯店自7月1日起將推0元安心住宿專案，只收1000元振興券，遊客入住不必付現金。

昨天台南「小吃一級戰區」國華街、安平老街等已現人潮。台南夏都城旅總監林錦鴻說，3、4月受新冠肺炎疫情影響，營收減少近7成，隨疫情減緩，母親節後在餐飲部分及客房人潮已回溫，昨天接近滿房。

夏都城旅推出6月每周一、二、三晚餐1張餐券2人使用，等同買1送1；若沒有購買餐券，3人同行可享1人免費。6月平日住宿不含早餐最低1760元，含早餐2288元起。台南晶英酒店這兩周的周末住宿幾乎客滿，餐廳平日中午已回到8成滿。6月入住晶英酒店海東客房，連住2晚最低6666元。

在台南開業20年的大億麗緻酒店不敵疫情衝擊，將於6月底歇業，為讓台南人保留美好回憶，飯店針對台南人祭出吃早餐加晚餐、加價10元即可入住1晚的優惠，並可免費使用水療按摩池等設施。

搶攻後疫情旅遊市場大餅，高屏地區飯店住房也見起色，墾丁各飯店在衛福部長陳時中去過後，訂房增約三成，顯見大家都悶壞了。

高市漢來大飯店推出「國民旅遊卡」專屬優惠，持國旅卡花3300元就能住雙人精緻客房，入住4人豪華家庭房則是5千元有找，依房型贈送海港餐廳自助早餐及三溫暖。福容大飯店配合安心旅遊政策，與全台休閒型飯店聯手，推出「福容Fun心玩」方案，讓民眾能全台玩透透，市場反應熱烈。