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人潮擠爆台南美食大街 阿中部長成了沙丁魚

聯合報 / 記者鄭惠仁鄭維真／台南即時報導
衛福部長陳時中今晚到台南國華街，人潮擠爆美食大街。記者鄭惠仁／攝影
衛福部長陳時中今晚到台南國華街，人潮擠爆美食大街。記者鄭惠仁／攝影

人潮擠爆台南市美食大街 ，阿中部長成了沙丁魚！

台南以美食小吃聞名，也是吸引觀光客的亮點，但受到疫情影響，國華街、安平老街、赤崁樓周遭等美食集中地，生意都大受影響，中央疫情中心指揮官陳時中今天傍晚逛國華街欲品嘗美食，卻被突然湧入的數千民眾擠到寸步難行，打消美食之行，感動與感謝中乘車離去。

陳時中今晚6時多抵達國華街，街頭已經是萬頭鑽動，擠滿來看陳部長的民眾。陳時中一下車，媒體、民眾一擁而上，立即來個水洩不通，幾乎寸步難行，員警見狀，忙著吹哨開道，但人潮愈來愈多，連預先安排品嘗美食的景點也到不了，最後只好取消，一路由國華街走到正興街再到海安路口，幾百公尺走了快半小時。

沿途中，陳時中頻頻向路旁與他打招呼，喊陳部長好、部長加油的民眾致謝。台南市長黃偉哲表示，陳時中部長這次吃不到美食，下次扮裝來台南吃美食。

國華街是台南知名的美食大街，過去每到周末，滿街人潮，多數商家都是生意滾滾，但新冠肺炎疫情發生後，人潮大幅減少，跌了五、六成，業者說，以前知名小吃店前是大排長龍，現在即使有排隊也大不如前，多數都是不用等，就可吃到。

人潮多也要消費才有錢賺，王姓業者說，之前是不少人是逛街但不消費，真的差很多；但今天真的人潮多了，買氣也提升了。現在疫情紓緩，陳時中也到各地救觀光，希望能帶動人潮，出來消費，王姓業者說，欣喜陳時中來台南，特別來國華街，滿街爭搶看他的人潮，讓陳時中見識台南人的熱情。

衛福部長陳時中今晚到台南國華街，北擠到無法品嘗美食，對於台南人的熱情他感動又感謝。記者鄭惠仁／攝影
衛福部長陳時中今晚到台南國華街，北擠到無法品嘗美食，對於台南人的熱情他感動又感謝。記者鄭惠仁／攝影

陳時中 疫情

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