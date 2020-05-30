人潮擠爆台南美食大街 阿中部長成了沙丁魚

人潮擠爆台南市美食大街 ，阿中部長成了沙丁魚！

台南以美食小吃聞名，也是吸引觀光客的亮點，但受到疫情影響，國華街、安平老街、赤崁樓周遭等美食集中地，生意都大受影響，中央疫情中心指揮官陳時中今天傍晚逛國華街欲品嘗美食，卻被突然湧入的數千民眾擠到寸步難行，打消美食之行，感動與感謝中乘車離去。

陳時中今晚6時多抵達國華街，街頭已經是萬頭鑽動，擠滿來看陳部長的民眾。陳時中一下車，媒體、民眾一擁而上，立即來個水洩不通，幾乎寸步難行，員警見狀，忙著吹哨開道，但人潮愈來愈多，連預先安排品嘗美食的景點也到不了，最後只好取消，一路由國華街走到正興街再到海安路口，幾百公尺走了快半小時。

沿途中，陳時中頻頻向路旁與他打招呼，喊陳部長好、部長加油的民眾致謝。台南市長黃偉哲表示，陳時中部長這次吃不到美食，下次扮裝來台南吃美食。

國華街是台南知名的美食大街，過去每到周末，滿街人潮，多數商家都是生意滾滾，但新冠肺炎疫情發生後，人潮大幅減少，跌了五、六成，業者說，以前知名小吃店前是大排長龍，現在即使有排隊也大不如前，多數都是不用等，就可吃到。