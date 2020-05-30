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網購「618年中慶」大檔開戰！friDay購物下殺1折起，松果購物每日夯品破盤價

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
松果購物即日起至6月21日4周年生日慶與618年中慶同步開跑。圖／松果購物提供
松果購物即日起至6月21日4周年生日慶與618年中慶同步開跑。圖／松果購物提供

網購618年中慶大戰即將開打，有感於今年整體大環境受到疫情影響，網購平台紛紛祭出超深折扣與多重優惠，遠傳friDay購物6周年生日慶6月1日至6月30日全站商品下殺1折起，還有精選人氣商品天天6元限量開搶；松果購物即日起至6月21日4周年生日慶與618年中慶同步開跑，推出天天整點限量開搶、每日限量夯品破盤5折，再加碼天天免費抽iPhone SE。

遠傳friDay購物歡慶6周年生日慶，6月份推出全站商品超低1折起及多重優惠活動。其中最吸睛的就屬精選人氣商品天天6元限量開搶，每天中午12點準時限量開搶，售完為止，6月1日至6月14日生日慶第一波6元限搶商品包括鍋寶陶瓷隨行杯、KAFEN亞希朵酸性蛋白洗髮精、倍潔雅抽取式衛生紙一箱、禾聯14吋智慧聯網變頻DC風扇等，天天推出不同商品。6周年生日慶活動期間每周五限時加碼5% f幣回饋，還有HAPPY GO卡40點折60元兌點優惠，並可玩「好運轉轉樂」，最高可獲得666元折價券或200元折扣碼。

松果購物暖身首波活動與南紡購物中心線上購物聯手，南紡購物中心線上購物推出每周精選3C家電、休閒運動、居家生活商品47折起，首周更祭出「集合啦！動物森友會遊戲」89折優惠，加碼指定商品於6月7日前消費滿額加送線下商品抵用券，單筆滿3,000元送100元、滿5,000元送500元、滿10,000元送1,000元。

神腦生活虛實通路齊攻618年中慶強檔活動，推出「天天一爆品」超殺優惠，6月1日至6月21日於神腦生活網路商城、神腦生活門市限量開搶，包括iPhone 11 Pro Max、Airpods Pro、Panasonic 4K液晶電視、Panasonic速乾溫控吹風機、大同10人份電鍋、Dyson Hot＋Cool涼暖風扇、LG WiFi雙迴轉變頻旗艦單冷空調、Samsung 4K液晶電視等，天天都有驚喜價。

神腦生活推出「天天一爆品」超殺優惠，6月1日至6月21日於神腦生活網路商城、神腦生活門市限量開搶，圖為iPhone 11 Pro Max。圖／神腦生活提供
神腦生活推出「天天一爆品」超殺優惠，6月1日至6月21日於神腦生活網路商城、神腦生活門市限量開搶，圖為iPhone 11 Pro Max。圖／神腦生活提供
神腦生活推出「天天一爆品」超殺優惠，6月1日至6月21日於神腦生活網路商城、神腦生活門市限量開搶，圖為Samsung UA65RU7100WXZW 65型 4K UHD聯網電視。圖／神腦生活提供
神腦生活推出「天天一爆品」超殺優惠，6月1日至6月21日於神腦生活網路商城、神腦生活門市限量開搶，圖為Samsung UA65RU7100WXZW 65型 4K UHD聯網電視。圖／神腦生活提供
6.35吋vivo Y15 4GB／128GB手機，售價5,990元，遠傳friDay購物即日起至6月10日期間限定獨家加碼買就送500 f幣。圖／friDay購物提供
6.35吋vivo Y15 4GB／128GB手機，售價5,990元，遠傳friDay購物即日起至6月10日期間限定獨家加碼買就送500 f幣。圖／friDay購物提供
遠傳friDay購物歡慶6周年生日慶，6月1日至6月14日生日慶第一波6元限量開搶商品包括HERAN禾聯 14吋智慧聯網DC省電風扇HDF-14AH72W。圖／friDay購物提供
遠傳friDay購物歡慶6周年生日慶，6月1日至6月14日生日慶第一波6元限量開搶商品包括HERAN禾聯 14吋智慧聯網DC省電風扇HDF-14AH72W。圖／friDay購物提供
遠傳friDay購物歡慶6周年生日慶，6月1日至6月14日生日慶第一波6元限量開搶商品包括KAFEN 亞希朵酸性蛋白洗髮精。圖／friDay購物提供
遠傳friDay購物歡慶6周年生日慶，6月1日至6月14日生日慶第一波6元限量開搶商品包括KAFEN 亞希朵酸性蛋白洗髮精。圖／friDay購物提供

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