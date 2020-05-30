影／節目出外景站一整天腳不痠 吳怡霈有秘密武器

現代人訴求健康，穿鞋不但要好看更要護腳，德國健康鞋品牌Berkemann去年進軍台灣市場至今屆滿一年，今年受到疫情影響，更需要艷麗色彩提振人心，Berkemann春夏新品一口氣推出多款健康鞋應景季節，其中主力商品繃帶織線鞋首度推出漸層色彩款式，包括沈穩灰、天空藍、朱紅橙等色系，大膽鮮明的用色讓健康鞋穿出時尚。

時尚人士感嘆，現在的年輕人越來越不喜歡穿高跟鞋或皮鞋；當然，如果穿了一整天不舒服的鞋子，誰受得了；健康鞋因此吸引時下年輕族群的目光，就連藝人吳怡霈路過Berkemann也被深深吸引。

吳怡霈表示，年初去日本滑雪，在雪地摔倒受傷，膝蓋積水，醫生斷定膝蓋可能會提前老化，有一陣子走路會影響到，高跟鞋也不能穿，剛好有次試穿了Berkemann的鞋子，覺得好穿又好走，是一雙實用性的鞋子，當下真的還蠻開心的。

吳怡霈說，自己喜歡到日本旅遊，過去就曾因為鞋子不耐穿不耐走，而丟了兩雙鞋，但Berkemann的鞋子百搭又好穿，真心覺得選到一雙好走的鞋非常重要。

尤其是主持節目常常有出外景的需求，但往往只是穿運動鞋出門，一整天下來，小腿和腳底會還是會感受到痠痛，過去很少接觸健康鞋，覺得是上了年紀的人才有需求，鞋子造型也很呆板，不適合節目主持穿搭，但Berkemann徹底顛覆她對健康鞋的印象。

吳怡霈說，因為健康鞋通常會被設定為太太或媽媽穿的，以前購買健康鞋也只是給媽媽穿，年輕人可能沒興趣，但Berkemann設計兼具時尚，走一整天都不會累，這個錢是值得花的。