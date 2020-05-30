聽新聞
test
0:00 / 0:00
男人放閃錯了嗎！ 陳立農Boucheron珠寶上身 展Fancy氣場
曾以期間限定團體「NINE PERCENT」出道的新生代偶像「農農」陳立農，日前在團體解散之後單飛再出發，推出個人專輯「格格不入」。記者會上除了有Lala徐佳瑩站台，陳立農更身穿一襲粉色系西裝搭配大量華麗閃亮的Boucheron珠寶，展現Z世代的男性「放閃」可能。
不僅粉色、單色系西裝已經在本季成為不少時尚名人穿著風格，陳立農身上最搶眼的更屬胸前配戴的一件Serpent Bohème系列長項鍊。Serpent Bohème系列是以蛇為靈感，並將靈蛇首凝縮設計成橢圓的抽象線條，項鍊最長及上半身的正中心，顯示出玫瑰金的閃耀華美，加上表面滿佈鑽石的奪目火光，整條項鍊單價高達341萬，也展現法國珠寶老牌Boucheron的高昂身價與超強氣場。
同時一旦留心細節，陳立農同時在手上穿戴了三款Quatre系列玫瑰金戒指，透過結合咖啡色陶瓷、鑽石、黃K金、白金與玫瑰金，多樣化色彩的堆疊閃耀，與單一粉色系西裝對比下，呈現活潑、多元的奢華印象。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言