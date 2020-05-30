聽新聞
test
0:00 / 0:00

男人放閃錯了嗎！ 陳立農Boucheron珠寶上身 展Fancy氣場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
粉色系的西裝，正與玫瑰金的溫潤一拍即合。圖 / 翻攝自微博。
粉色系的西裝，正與玫瑰金的溫潤一拍即合。圖 / 翻攝自微博。

曾以期間限定團體「NINE PERCENT」出道的新生代偶像「農農」陳立農，日前在團體解散之後單飛再出發，推出個人專輯「格格不入」。記者會上除了有Lala徐佳瑩站台，陳立農更身穿一襲粉色系西裝搭配大量華麗閃亮的Boucheron珠寶，展現Z世代的男性「放閃」可能。

不僅粉色、單色系西裝已經在本季成為不少時尚名人穿著風格，陳立農身上最搶眼的更屬胸前配戴的一件Serpent Bohème系列長項鍊。Serpent Bohème系列是以蛇為靈感，並將靈蛇首凝縮設計成橢圓的抽象線條，項鍊最長及上半身的正中心，顯示出玫瑰金的閃耀華美，加上表面滿佈鑽石的奪目火光，整條項鍊單價高達341萬，也展現法國珠寶老牌Boucheron的高昂身價與超強氣場。

同時一旦留心細節，陳立農同時在手上穿戴了三款Quatre系列玫瑰金戒指，透過結合咖啡色陶瓷、鑽石、黃K金、白金與玫瑰金，多樣化色彩的堆疊閃耀，與單一粉色系西裝對比下，呈現活潑、多元的奢華印象。

Boucheron，Quatre Classique系列戒指（JAL00243），黃金、白金和玫瑰金，棕色PVD、鑲嵌鑽石，14萬6,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Quatre Classique系列戒指（JAL00243），黃金、白金和玫瑰金，棕色PVD、鑲嵌鑽石，14萬6,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列項鍊（JCL00931M），玫瑰金，鑲嵌鑽石，341萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列項鍊（JCL00931M），玫瑰金，鑲嵌鑽石，341萬元。圖 / Boucheron提供。
陳立農發表新專輯「格格不入」時，以一身粉色系搭配Boucheron珠寶華麗放閃。圖 / 翻攝自微博。
陳立農發表新專輯「格格不入」時，以一身粉色系搭配Boucheron珠寶華麗放閃。圖 / 翻攝自微博。

西裝 珠寶 法國

延伸閱讀

盛夏怒換粉色西裝 炎亞綸、陳立農粉色泡泡大爆發

舊版莉香太懷念 鈴木保奈美登日本時尚雜誌 Boucheron成功助攻 珠寶搭穿學起來

《夫妻的世界》金喜愛霸氣收官！珠寶加持大結局帥慘了

陳立農累到2年無夢 淚灑錄音室嘶吼曝鄉愁

相關新聞

影／節目出外景站一整天腳不痠 吳怡霈有秘密武器

現代人訴求健康，穿鞋不但要好看更要護腳，德國健康鞋品牌Berkemann去年進軍台灣市場至今屆滿一年，今年受到疫情影響，...

中油74940活動係金ㄟ 最高可抽20萬加油金

中油74周年慶祝活動6月開跑，6月1日至6月30日到中油加油站加油，即有機會抽中加油金及iPad Air等大獎，這次中油...

太偏心！收藏級偏心腕表 做時間的主人

時間從來都不是公平的，一如設計，想脫穎而出，總要別出心裁，才能找到立足之地。有別於傳統以正中心為主軸的時間顯示，偏心式（...

網購「618年中慶」大檔開戰！friDay購物下殺1折起，松果購物每日夯品破盤價

網購618年中慶大戰即將開打，有感於今年整體大環境受到疫情影響，網購平台紛紛祭出超深折扣與多重優惠，遠傳friDay購物...

男人放閃錯了嗎！ 陳立農Boucheron珠寶上身 展Fancy氣場

曾以期間限定團體「NINE PERCENT」出道的新生代偶像「農農」陳立農，日前在團體解散之後單飛再出發，推出個人專輯「...

ARMANI秀超強人緣 山繆傑克森 娜歐咪華茲 ig影音相挺

後疫情時代，當歐洲逐步站穩陣腳，時尚產業如何止血、喚回消費者的關心？成為2020下半年的重要任務。年初時大力義捐善款，同...

全球旅客夢想目的地 台北擠進前20名

國際訂房網站近來根據用戶的「住宿心願清單」，公布20大旅客夢想目的地，其中台灣台北與英國倫敦、法國巴黎等地同列為前20大...

防疫宅生活 小幸福‧大療癒

生活需要儀式感，肌膚也是，從臉上擦的，到身上穿的，腳下踩的，肌膚觸感提升，讓心靈有富足感，在這個疫情紛擾的時代，透過這些具體而微地堅持，讓生活中的小事，不再只是例行公事，成為每天最期待的幸福感泉源。

6月口罩解禁！家樂福量販店將限量開賣18000包醫療口罩　每人限購一包

近期疫情趨緩，政府也預計於6月1日起解除口罩禁令，家樂福宣布將限量推出醫療級口罩於全台量販店開賣，售完為止，共將推出優妮...

省能源又能清淨！NexFan四合一冰風扇募資早鳥990元

夏天來臨，又適逢梅雨季，潮濕又炎熱的天氣，讓大家狂開冷氣。但只開冷氣卻又太耗費資源，因此有環保意識的人會運用水冷扇搭配冷...

超萌小小兵再度回歸！潮牌CHOCOOLATE、UNIQLO都著迷

沒有人想到從動畫電影《神偷奶爸》中，擔任配角的小小兵（Minions）最後還能有自己的獨立電影，更曾是北美地區的票房冠軍...

女生專屬！H&M攜手衝浪品牌Women + Waves打造永續泳裝系列

為了以協助及鼓舞全世界的女性團結，H&M特別與女性衝浪品牌Women + Waves合作，利用如再生尼龍、再生聚酯纖維及...

熱門新聞

6月口罩解禁！家樂福量販店將限量開賣18000包醫療口罩　每人限購一包

6月起怎麼買口罩？寄到國外新規定？QA一次看

醫院團體績效獎金發出22億元 但醫院院內感染無法領取

抗疫有成！身分證號對中4個「0」 六福村免費入園

口罩將自由購 藥局：價高、貨難訂、實名制又被搶光

滯留鋒北退 吳德榮：未來一周熱如炎夏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。