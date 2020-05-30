男人放閃錯了嗎！ 陳立農Boucheron珠寶上身 展Fancy氣場

曾以期間限定團體「NINE PERCENT」出道的新生代偶像「農農」陳立農，日前在團體解散之後單飛再出發，推出個人專輯「格格不入」。記者會上除了有Lala徐佳瑩站台，陳立農更身穿一襲粉色系西裝搭配大量華麗閃亮的Boucheron珠寶，展現Z世代的男性「放閃」可能。

不僅粉色、單色系西裝已經在本季成為不少時尚名人穿著風格，陳立農身上最搶眼的更屬胸前配戴的一件Serpent Bohème系列長項鍊。Serpent Bohème系列是以蛇為靈感，並將靈蛇首凝縮設計成橢圓的抽象線條，項鍊最長及上半身的正中心，顯示出玫瑰金的閃耀華美，加上表面滿佈鑽石的奪目火光，整條項鍊單價高達341萬，也展現法國珠寶老牌Boucheron的高昂身價與超強氣場。