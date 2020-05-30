ARMANI秀超強人緣 山繆傑克森 娜歐咪華茲 ig影音相挺

後疫情時代，當歐洲逐步站穩陣腳，時尚產業如何止血、喚回消費者的關心？成為2020下半年的重要任務。年初時大力義捐善款，同時投入防疫物資如口罩、防護衣的義大利時尚教父ARMANI則展現出好萊塢的超強好人緣，連續三天在自家官方instagram帳號中，先後找來

好萊塢男星山繆傑克森（Samuel Jackson）、英國女演員娜歐咪華茲（Naomi Watts）與胡歌，拍攝三只約一分鐘的形象短片，訴說他們對ARMANI的印象與好感。不到兩天已有近三萬次瀏覽次數。

其中山繆傑克森（Samuel Jackson）便說，穿上Armani總能讓他感覺到好心情、感覺是現場的目光焦點（the most eye-catching thing in the room），並大讚Armani是「優雅的巔峰（Peak of Elegance）」；娜歐咪華茲（Naomi Watts）則盛讚，只要ARMANI出手，無論是衣物、旅館、餐廳、傢俱飾品，所有的設計都是最棒的（everything is great）；胡歌則表示，特別推崇ARMANI的品牌精神，就是自由、挑戰和冒險。