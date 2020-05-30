快訊

退WHO、取消香港優惠：川普「懲罰中國」時間表何時開始？

空軍新將官晉任 兩位F-16飛官升中將

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ARMANI秀超強人緣 山繆傑克森 娜歐咪華茲 ig影音相挺

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ARMANI連續找來三位影視紅星，如胡歌、Naomi Wattz，分享他們對ARMANI的品牌印象與好感。圖 / 翻攝自ig。
ARMANI連續找來三位影視紅星，如胡歌、Naomi Wattz，分享他們對ARMANI的品牌印象與好感。圖 / 翻攝自ig。

後疫情時代，當歐洲逐步站穩陣腳，時尚產業如何止血、喚回消費者的關心？成為2020下半年的重要任務。年初時大力義捐善款，同時投入防疫物資如口罩、防護衣的義大利時尚教父ARMANI則展現出好萊塢的超強好人緣，連續三天在自家官方instagram帳號中，先後找來

好萊塢男星山繆傑克森（Samuel Jackson）、英國女演員娜歐咪華茲（Naomi Watts）與胡歌，拍攝三只約一分鐘的形象短片，訴說他們對ARMANI的印象與好感。不到兩天已有近三萬次瀏覽次數。

其中山繆傑克森（Samuel Jackson）便說，穿上Armani總能讓他感覺到好心情、感覺是現場的目光焦點（the most eye-catching thing in the room），並大讚Armani是「優雅的巔峰（Peak of Elegance）」；娜歐咪華茲（Naomi Watts）則盛讚，只要ARMANI出手，無論是衣物、旅館、餐廳、傢俱飾品，所有的設計都是最棒的（everything is great）；胡歌則表示，特別推崇ARMANI的品牌精神，就是自由、挑戰和冒險。

另一邊同為義大利男裝品牌的Zegna，則持續透過找來各產業職人，持續扣問「What Makes a Man」、錄製短影音，探索品牌核心。最新動態則是找來法國攝影記者Veronique de viguerie，她以為要能大膽承認自己的弱點（accept his weakness），並接受自己的脆弱一面（accept to be vulnerable），同樣鼓舞人心。在經濟逐漸回溫時刻，或許透過影音由意念切入，更能喚醒消費意識、同時重振品牌好感。

山繆傑克森在影片中盛讚：Armani是「優雅的巔峰（Peak of Elegance）」。圖 / 翻攝自ig。
山繆傑克森在影片中盛讚：Armani是「優雅的巔峰（Peak of Elegance）」。圖 / 翻攝自ig。
Zegna邀請到法國攝影記者Veronique de viguerie錄製影片，她鼓勵人們應大膽承認弱點（accept his weakness），並接受自己的脆弱一面（accept to be vulnerable）。圖 / 翻攝自 ig。
Zegna邀請到法國攝影記者Veronique de viguerie錄製影片，她鼓勵人們應大膽承認弱點（accept his weakness），並接受自己的脆弱一面（accept to be vulnerable）。圖 / 翻攝自 ig。
Naomi Watts在影片中大讚ARMANI從時裝、旅館、傢俱用品，都是傑出之作。圖 / 翻攝自 ig。
Naomi Watts在影片中大讚ARMANI從時裝、旅館、傢俱用品，都是傑出之作。圖 / 翻攝自 ig。

品牌 義大利

延伸閱讀

黑白包裝質感滿分！亞曼尼首推男性保養，經典3瓶搞定

吳朋奉為何人緣那麼好？陳竹昇曝他醉後趣事解答原因

凱特布蘭琪閃耀坎城紅毯的每一瞬間 美到看一百次也不膩

亞洲最強超模富永愛 Boucheron 上身自帶超強氣場

相關新聞

中油74940活動係金ㄟ 最高可抽20萬加油金

中油74周年慶祝活動6月開跑，6月1日至6月30日到中油加油站加油，即有機會抽中加油金及iPad Air等大獎，這次中油...

太偏心！收藏級偏心腕表 做時間的主人

時間從來都不是公平的，一如設計，想脫穎而出，總要別出心裁，才能找到立足之地。有別於傳統以正中心為主軸的時間顯示，偏心式（...

ARMANI秀超強人緣 山繆傑克森 娜歐咪華茲 ig影音相挺

後疫情時代，當歐洲逐步站穩陣腳，時尚產業如何止血、喚回消費者的關心？成為2020下半年的重要任務。年初時大力義捐善款，同...

全球旅客夢想目的地 台北擠進前20名

國際訂房網站近來根據用戶的「住宿心願清單」，公布20大旅客夢想目的地，其中台灣台北與英國倫敦、法國巴黎等地同列為前20大...

防疫宅生活 小幸福‧大療癒

生活需要儀式感，肌膚也是，從臉上擦的，到身上穿的，腳下踩的，肌膚觸感提升，讓心靈有富足感，在這個疫情紛擾的時代，透過這些具體而微地堅持，讓生活中的小事，不再只是例行公事，成為每天最期待的幸福感泉源。

6月口罩解禁！家樂福量販店將限量開賣18000包醫療口罩　每人限購一包

近期疫情趨緩，政府也預計於6月1日起解除口罩禁令，家樂福宣布將限量推出醫療級口罩於全台量販店開賣，售完為止，共將推出優妮...

省能源又能清淨！NexFan四合一冰風扇募資早鳥990元

夏天來臨，又適逢梅雨季，潮濕又炎熱的天氣，讓大家狂開冷氣。但只開冷氣卻又太耗費資源，因此有環保意識的人會運用水冷扇搭配冷...

超萌小小兵再度回歸！潮牌CHOCOOLATE、UNIQLO都著迷

沒有人想到從動畫電影《神偷奶爸》中，擔任配角的小小兵（Minions）最後還能有自己的獨立電影，更曾是北美地區的票房冠軍...

女生專屬！H&M攜手衝浪品牌Women + Waves打造永續泳裝系列

為了以協助及鼓舞全世界的女性團結，H&M特別與女性衝浪品牌Women + Waves合作，利用如再生尼龍、再生聚酯纖維及...

鮮肉男星白敬亭帥穿Converse新鞋 搭出隨興、街頭潮流感

Converse經典的Chuck 70帆布鞋和Pro Leather休閒鞋，以白色款最為百搭，而品牌此次以白色火焰圖騰點...

限量「迪奧超模巨星訂製包」開賣　根本買唇膏送訂製包

迪奧推出全新限量的「迪奧超模巨星訂製包」，炫色醒目的桃紅色外盒，有迪奧的金屬logo裝飾，並且附有4色最受歡迎的「迪奧癮...

LV氣質爆款全新「空姐包」 楊丞琳、《寄生上流》朴素丹搶先搭

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的全新手袋Pont 9在台灣上市了，因為書包輪廓具備氣質爆款的潛力，有「...

熱門新聞

老店拼轉型！「洪瑞珍」進軍韓國 一天狂賣15萬個三明治

6月口罩解禁！家樂福量販店將限量開賣18000包醫療口罩　每人限購一包

醫院團體績效獎金發出22億元 但醫院院內感染無法領取

抗疫有成！身分證號對中4個「0」 六福村免費入園

6月起怎麼買口罩？寄到國外新規定？QA一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。