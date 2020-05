ARMANI秀超強人緣 山繆傑克森 娜歐咪華茲 ig影音相挺

後疫情時代,當歐洲逐步站穩陣腳,時尚產業如何止血、喚回消費者的關心?成為2020下半年的重要任務。年初時大力義捐善款,同時投入防疫物資如口罩、防護衣的義大利時尚教父ARMANI則展現出好萊塢的超強好人緣,連續三天在自家官方instagram帳號中,先後找來

好萊塢男星山繆傑克森(Samuel Jackson)、英國女演員娜歐咪華茲(Naomi Watts)與胡歌,拍攝三只約一分鐘的形象短片,訴說他們對ARMANI的印象與好感。不到兩天已有近三萬次瀏覽次數。

其中山繆傑克森(Samuel Jackson)便說,穿上Armani總能讓他感覺到好心情、感覺是現場的目光焦點(the most eye-catching thing in the room),並大讚Armani是「優雅的巔峰(Peak of Elegance)」;娜歐咪華茲(Naomi Watts)則盛讚,只要ARMANI出手,無論是衣物、旅館、餐廳、傢俱飾品,所有的設計都是最棒的(everything is great);胡歌則表示,特別推崇ARMANI的品牌精神,就是自由、挑戰和冒險。