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太偏心！收藏級偏心腕表 做時間的主人

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Jaquet Droz，Grande Seconde Quantième大秒針腕表，18K白金，時間顯示，大秒針，日期顯示，價格店洽。圖 / Jaquet Droz提供。
Jaquet Droz，Grande Seconde Quantième大秒針腕表，18K白金，時間顯示，大秒針，日期顯示，價格店洽。圖 / Jaquet Droz提供。

時間從來都不是公平的，一如設計，想脫穎而出，總要別出心裁，才能找到立足之地。有別於傳統以正中心為主軸的時間顯示，偏心式（Off-centre）的表面設計，看似脫離常軌，卻在上下四方的平面中找到平衡，以線條和功能，重建時間之序。

1994年時，來自德國的朗格（A Lange & Söhne）重新出發，並推出四款腕表，其中偏心式表面的Lange 1蔚為經典，去年在25周年之際，朗格則推出了限量版的Lange 1 Daymatic 25週年紀念版，除以18K白金搭配銀白色表面，顯示時間的主表盤、小秒針與雙位獨立顯示的大日期窗，在看似偏離中心之時，卻展示了巧妙的量體、位置的平衡，同時九點鐘方向的日期顯示逆跳指針更是神來一筆，由星期一到星期六的過程，指針將向上揚升，一如期待週末來臨的雀躍心情。

同樣來自德國的格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），今年則有一只新款的PanoMatic綠色表面的月相腕表，宛如湖水綠般的夢幻表面上，主要的時間盤與小秒針盤相疊合、位於表面的左側，右側則有精密的29又1/2月相和大日期窗，日月陰陽、上下左右對稱，和朗格的表面配置，有異曲同工之妙。

喜歡偏心？來自瑞士、屬於Swatch Group中Prestige級別的雅克德羅（Jaquet Droz）則有一枚新款Grande Seconde Quantième大秒針腕表，表面的設計「反客為主」，將秒針放大、主時間的錶盤縮小，兩者相疊宛如一個阿拉伯數字的「8」，同時「大秒針」同時結合了日期顯示，在秒針盤的外圈「勾」上一層美妙的藍色日期圈。同時18K白金表殼襯上灰色表面。

偏心式的表面指針與配置，從1994年Lange 1的推出，已成德系製表風格DNA。圖 / A Lange & Söhne提供。
偏心式的表面指針與配置，從1994年Lange 1的推出，已成德系製表風格DNA。圖 / A Lange & Söhne提供。
把秒針放大、甚至比主要時、分顯示還大的「大秒針（Grande Seconde）」，是頗具哲思意味的獨特設計。圖 / Jaquet Droz提供。
把秒針放大、甚至比主要時、分顯示還大的「大秒針（Grande Seconde）」，是頗具哲思意味的獨特設計。圖 / Jaquet Droz提供。
3/4夾板、鵝頸式微調，都能在Lange 1 Daymatic腕表的透明後底蓋近距離鑑賞。圖 / A Lange & Söhne提供。
3/4夾板、鵝頸式微調，都能在Lange 1 Daymatic腕表的透明後底蓋近距離鑑賞。圖 / A Lange & Söhne提供。
Glashütte Original，PanoMaticLunar腕表，精鋼，時間顯示，大日期顯示，月相顯示，專賣店限定，價格店洽。圖 / Glashütte Original提供。
Glashütte Original，PanoMaticLunar腕表，精鋼，時間顯示，大日期顯示，月相顯示，專賣店限定，價格店洽。圖 / Glashütte Original提供。
朗格推出二十五週年的Lange 1 Daytmatic限量紀念作，表面採藍色指針、別出心裁。圖 / A Lange & Söhne提供。
朗格推出二十五週年的Lange 1 Daytmatic限量紀念作，表面採藍色指針、別出心裁。圖 / A Lange & Söhne提供。

腕表 德國

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