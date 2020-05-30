太偏心！收藏級偏心腕表 做時間的主人

時間從來都不是公平的，一如設計，想脫穎而出，總要別出心裁，才能找到立足之地。有別於傳統以正中心為主軸的時間顯示，偏心式（Off-centre）的表面設計，看似脫離常軌，卻在上下四方的平面中找到平衡，以線條和功能，重建時間之序。

1994年時，來自德國的朗格（A Lange & Söhne）重新出發，並推出四款腕表，其中偏心式表面的Lange 1蔚為經典，去年在25周年之際，朗格則推出了限量版的Lange 1 Daymatic 25週年紀念版，除以18K白金搭配銀白色表面，顯示時間的主表盤、小秒針與雙位獨立顯示的大日期窗，在看似偏離中心之時，卻展示了巧妙的量體、位置的平衡，同時九點鐘方向的日期顯示逆跳指針更是神來一筆，由星期一到星期六的過程，指針將向上揚升，一如期待週末來臨的雀躍心情。

同樣來自德國的格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），今年則有一只新款的PanoMatic綠色表面的月相腕表，宛如湖水綠般的夢幻表面上，主要的時間盤與小秒針盤相疊合、位於表面的左側，右側則有精密的29又1/2月相和大日期窗，日月陰陽、上下左右對稱，和朗格的表面配置，有異曲同工之妙。