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中油74940活動係金ㄟ 最高可抽20萬加油金

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
中油74周年慶活動6月起跑，74790（其實就是是你）抽獎活動不是假訊息。記者王昭月／翻攝
中油74周年慶活動6月起跑，74790（其實就是是你）抽獎活動不是假訊息。記者王昭月／翻攝

中油74周年慶祝活動6月開跑，6月1日至6月30日到中油加油站加油，即有機會抽中加油金及iPad Air等大獎，這次中油總獎額超過2千萬，頭獎高達20萬，先前更以中油以「74940(其實就是你諧音）」5個阿拉伯數字進行懸疑性行銷，引起廣大注意，還有人誤以為是假消息，但內部人員強調，這絕對是金A！

中油74周年慶，推「中獎其實就是你」好康活動，民眾只要在6月1日起至6月30日止，在中油直營或加盟的任一加油站加油，單筆消費折抵後發票金額在50元以上，不論實體發票或雲端發票，都能參加「中油捷利卡加油金」抽獎。頭獎20萬、貳獎7萬4940元、參獎7494元及普獎1000元，總獎金高達1800萬元。

加油時使用中油PAY付款，再送立即刮刮樂「加碼禮」，可抽iPadAir及Garmin Forerunner 45運動手錶等加碼好禮，價值300萬元。 周年慶活動預計在7月15日公開抽獎，中獎名單於7月20日公布。

中油 周年慶 發票

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