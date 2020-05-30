6月口罩解禁！家樂福量販店將限量開賣18000包醫療口罩

近期疫情趨緩，政府也預計於6月1日起解除口罩禁令，家樂福宣布將限量推出醫療級口罩於全台量販店開賣，售完為止，共將推出優妮嬌盟3款醫療口罩，包括「優妮嬌盟超快適一般醫療口罩M號」5入裝售價79元、「優妮嬌盟超快適一般醫療口罩S號」5入裝售價79元、「優妮嬌盟超快適一般醫療口罩小顏S號」7入裝售價69元，總計將限量販售醫療等級口罩共18,720包（品牌分5～7入裝，共計117,360片）。

家樂福表示，本次醫療口罩因數量有限，僅配貨於家樂福全台量販店，並且每人限購一包，預計將在6月1日政府公告解禁後開放販售。