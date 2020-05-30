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省能源又能清淨！NexFan四合一冰風扇募資早鳥990元

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NexFan團隊與有.設計uDesign合手，在嘖嘖募資推出NexFan Ultra UV-C四合一冰風扇。圖／有設計提供
NexFan團隊與有.設計uDesign合手，在嘖嘖募資推出NexFan Ultra UV-C四合一冰風扇。圖／有設計提供

夏天來臨，又適逢梅雨季，潮濕又炎熱的天氣，讓大家狂開冷氣。但只開冷氣卻又太耗費資源，因此有環保意識的人會運用水冷扇搭配冷氣，節約能源。現在嘖嘖募資平台出現一台全球獨創的「NexFan Ultra UV-C四合一冰風扇」，結合冷風、空氣清淨、加濕與香氛功能，之前在全球募資超過1萬人支持，日前才剛上線，募資目標已經超過7倍以上。

NexFan團隊與有.設計uDesign合手，在嘖嘖募資推出NexFan Ultra UV-C四合一冰風扇的募資，該冰風扇採用UV-C抗菌技術淨化水質，搭配銀離子濾網，確保吹出的風與水霧無細菌殘留，還具有過濾PM2.5的功能，讓空氣品質有多重防護。

NexFan徹底了解過去消費者使用水冷扇的痛點，因此這款四合一冰風扇，運用紫外線燈照亮水箱，達到抗菌與淨化作用，維持水箱中的乾淨，也方便清潔。與傳統冷風扇或風扇相比，NexFan Ultra UV-C四合一冰風扇消耗更少的功率，經過實測，連接10,000mAh行動電源時可運行12個小時，相當省電環保。

另一特點是NexFan Ultra結合冷風、空氣清淨、加濕與香氛等四合一功能，可以針對不同季節與情境，選擇吹出乾爽涼風，或水霧冷風，搭配冷氣使用，或在空調辦公室中，能更涼爽與保濕。另也可以當成香氛機使用，搭配LED情境燈，讓空間頓時輕鬆。目前推出超早鳥優惠價990元，更多資訊可至嘖嘖募資平台網站查詢。

紫外線 梅雨

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