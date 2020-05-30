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超萌小小兵再度回歸！潮牌CHOCOOLATE、UNIQLO都著迷

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
:CHOCOOLATE再度打造全新小小兵聯名系列，用上一貫受歡迎的印花及刺繡章，潮流感十足。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE再度打造全新小小兵聯名系列，用上一貫受歡迎的印花及刺繡章，潮流感十足。圖／I.T提供

沒有人想到從動畫電影《神偷奶爸》中，擔任配角的小小兵（Minions）最後還能有自己的獨立電影，更曾是北美地區的票房冠軍。超萌的造型，也讓小小兵一路從2015年紅到現在，於是潮牌:CHOCOOLATE與平價時尚UNIQLO，今年就不約而同的推出合作系列，就是要人可愛一個夏天。

:CHOCOOLATE再度打造全新小小兵聯名系列，利用了品牌常用的黑白色，並以粉紅、藍及綠色作點綴，加上經典的Minions鮮明活潑圖案作為主題，打造多款印花T恤及夏日必備配飾。為了加強新鮮感，整個系列除用上一貫受歡迎的印花及刺繡章外，更採用了「牙刷繡」及「繡字」，替小小兵的外型增添時尚感。而且有著模仿標籤設計的印花T恤及BOX PRINT LOGO長版T恤，潮流感十足。這系列中的POCKET T恤更採用斜口袋，讓設計更具玩味。配飾則備有漁夫帽、防水袋、沙灘毛巾及沙灘椅，一樣讓人看了都不自覺開心起來。

不讓:CHOCOOLATE專美於前，在UNIQLO的UT系列中，同樣能看到小小兵的身影。今年初曝光的《小小兵2：格魯的崛起》電影預告引起全球影迷騷動，雖然電影延期上映，但UNIQLO還是為小小兵的粉絲們，推出「Minions UT」系列過過癮。因為，電影故事背景設定70年代，以小小兵探究格魯成為大壞蛋夢想的起源為主軸，所以新款的聯名UT以就以此為靈感，包含小小兵扮演李小龍、貓王、機長等角色的圖案，都成為T恤上的主角，既可愛又討喜。雖然電影還沒上映，還是能穿這系列，來支持小小兵。

UNIQLO UT小小兵系列印花T恤390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT小小兵系列印花T恤390元。圖／UNIQLO提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列漁夫帽1,399元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列漁夫帽1,399元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列印花T恤1,199元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列印花T恤1,199元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列防水袋1,499元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列防水袋1,499元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列條紋T恤1,299元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列條紋T恤1,299元。圖／I.T提供
UNIQLO UT小小兵系列印花T恤390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT小小兵系列印花T恤390元。圖／UNIQLO提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列植絨T恤1,399元。圖／I.T提供
:CHOCOOLATE小小兵聯名系列植絨T恤1,399元。圖／I.T提供

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