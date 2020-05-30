超萌小小兵再度回歸！潮牌CHOCOOLATE、UNIQLO都著迷

沒有人想到從動畫電影《神偷奶爸》中，擔任配角的小小兵（Minions）最後還能有自己的獨立電影，更曾是北美地區的票房冠軍。超萌的造型，也讓小小兵一路從2015年紅到現在，於是潮牌:CHOCOOLATE與平價時尚UNIQLO，今年就不約而同的推出合作系列，就是要人可愛一個夏天。

:CHOCOOLATE再度打造全新小小兵聯名系列，利用了品牌常用的黑白色，並以粉紅、藍及綠色作點綴，加上經典的Minions鮮明活潑圖案作為主題，打造多款印花T恤及夏日必備配飾。為了加強新鮮感，整個系列除用上一貫受歡迎的印花及刺繡章外，更採用了「牙刷繡」及「繡字」，替小小兵的外型增添時尚感。而且有著模仿標籤設計的印花T恤及BOX PRINT LOGO長版T恤，潮流感十足。這系列中的POCKET T恤更採用斜口袋，讓設計更具玩味。配飾則備有漁夫帽、防水袋、沙灘毛巾及沙灘椅，一樣讓人看了都不自覺開心起來。