女生專屬！H&M攜手衝浪品牌Women + Waves打造永續泳裝系列

為了以協助及鼓舞全世界的女性團結，H&M特別與女性衝浪品牌Women + Waves合作，利用如再生尼龍、再生聚酯纖維及有機棉，創造了具環保意識的泳裝系列。同樣的概念也出現在H&M夏季女裝，以有機棉、再生聚酯纖維及TENCELTM製成全白服飾，延續永續精神。

H&M與衝浪品牌Women + Waves的聯名系列採用90年代風格，囊括多款連身式泳裝、防曬泳裝及天然橡膠潛水服，藉此向衝浪這項運動及女性運動致敬。剪裁輪廓明確且強烈、線條流暢，同時包含特別印有由插畫家暨品牌成員Clara Jonas所繪製的Women + Waves標誌連帽上衣、T恤及配飾。而設計細節則有拉鍊開口、增強縫線及安全帶，藉由霧面粉綠色及柔和黃色搭配黑色貫穿整個系列。單品皆以50%以上的永續材質面料製成，而且值得一提的是，這次的合作也是Women + Waves首度進軍時尚界的處女作。

而同樣提倡環保意識的還有H&M夏季女裝系列，再次打造由再生或永續來源材料製成的長版寬鬆洋裝，致力邁向於2030年前僅使用永續材料來製衣的目標。系列主打單品由永續面料如有機棉、再生聚酯纖維及TENCELTM製成，同時推出多種款式，包括蕾絲縷空洋裝、荷葉修身長裙到寬大喇叭袖洋裝等，皆以清爽並能減少環境污染的白色面料打造，還能為炎炎夏日造型增添輕鬆悠閒感受。

H&M夏季女裝系列長版洋裝699元。圖／H&M提供

H&M與Women + Waves聯名系列泳裝1,299元。圖／H&M提供

H&M與Women + Waves聯名系列連帽上衣999元。圖／H&M提供

H&M夏季女裝系列長版洋裝699元。圖／H&M提供