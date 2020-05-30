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鮮肉男星白敬亭帥穿Converse新鞋 搭出隨興、街頭潮流感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
鮮肉男星白敬亭演繹Converse White Flames系列Chuck 70帆布鞋2,980元。圖／Converse提供
鮮肉男星白敬亭演繹Converse White Flames系列Chuck 70帆布鞋2,980元。圖／Converse提供

Converse經典的Chuck 70帆布鞋和Pro Leather休閒鞋，以白色款最為百搭，而品牌此次以白色火焰圖騰點綴，推出全新White Flames系列，代言人白敬亭首度穿上，展示同色調搭配的帥氣感。不同於Converse的簡約配色，New Balance的新款327鞋，則推出搶眼新色，就是想成為眾人焦點。

全新的Converse White Flames系列，以經典Chuck 70及Pro Leather兩款鞋型為主，其中Chuck 70利用白色帆布鞋面，並在側邊飾以皮革材質的火焰標幟；而Pro Leather則是白色皮革鞋面，火焰圖案由帆布材質勾勒而成。Converse想透過材質的混搭，加上白色火焰的圖騰，加上貼合的鞋舌設計，以及印花鞋墊，讓整個系列在維持有型的同時，兼具舒適感。而品牌的代言人中國男星白敬亭，也分別演繹了這兩款新鞋，以休閒牛仔褲或是街頭風的造型搭配，各自呈現出隨興與潮流感

鮮肉男星白敬亭演繹Converse White Flames系列Pro Leather休閒鞋2,980元。圖／Converse提供
鮮肉男星白敬亭演繹Converse White Flames系列Pro Leather休閒鞋2,980元。圖／Converse提供

不想只是穿小白鞋，那麼New Balance的新款327鞋就不失為一個好選擇，因為全新的配色，總能成為搭配時的亮點。以New Balance復古色調呈現，像是MS327JC1款整體以刷舊感為主，鞋身N logo色塊區域改以麂皮材質設計，鞋頭以磚紅色麂皮拼接藍灰色抓皺尼龍，搭配焦糖色大底，有著滿滿的時代感。女性專屬WS327CPB款則以不同色階的藍，搭配麂皮與網布，中底與大底以清爽的全白方式凸顯層次。另外兩款全新配色則是以過往人氣跑鞋配色為主題，讓MS327CLA、WS327CPB凸顯了橘與藍的色系搭配。

New Balance MS327CLB休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供
New Balance MS327CLB休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供

Converse White Flames系列Chuck 70帆布鞋2,980元。圖／Converse提供
Converse White Flames系列Chuck 70帆布鞋2,980元。圖／Converse提供

New Balance MS327JC1休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供
New Balance MS327JC1休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供

New Balance MS327CLB休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供
New Balance MS327CLB休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供

Converse White Flames系列Pro Leather休閒鞋2,980元。圖／Converse提供
Converse White Flames系列Pro Leather休閒鞋2,980元。圖／Converse提供

New Balance MS327CLA休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供
New Balance MS327CLA休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供

品牌 流感

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