鮮肉男星白敬亭帥穿Converse新鞋 搭出隨興、街頭潮流感

Converse經典的Chuck 70帆布鞋和Pro Leather休閒鞋，以白色款最為百搭，而品牌此次以白色火焰圖騰點綴，推出全新White Flames系列，代言人白敬亭首度穿上，展示同色調搭配的帥氣感。不同於Converse的簡約配色，New Balance的新款327鞋，則推出搶眼新色，就是想成為眾人焦點。

全新的Converse White Flames系列，以經典Chuck 70及Pro Leather兩款鞋型為主，其中Chuck 70利用白色帆布鞋面，並在側邊飾以皮革材質的火焰標幟；而Pro Leather則是白色皮革鞋面，火焰圖案由帆布材質勾勒而成。Converse想透過材質的混搭，加上白色火焰的圖騰，加上貼合的鞋舌設計，以及印花鞋墊，讓整個系列在維持有型的同時，兼具舒適感。而品牌的代言人中國男星白敬亭，也分別演繹了這兩款新鞋，以休閒牛仔褲或是街頭風的造型搭配，各自呈現出隨興與潮流感。

鮮肉男星白敬亭演繹Converse White Flames系列Pro Leather休閒鞋2,980元。圖／Converse提供

不想只是穿小白鞋，那麼New Balance的新款327鞋就不失為一個好選擇，因為全新的配色，總能成為搭配時的亮點。以New Balance復古色調呈現，像是MS327JC1款整體以刷舊感為主，鞋身N logo色塊區域改以麂皮材質設計，鞋頭以磚紅色麂皮拼接藍灰色抓皺尼龍，搭配焦糖色大底，有著滿滿的時代感。女性專屬WS327CPB款則以不同色階的藍，搭配麂皮與網布，中底與大底以清爽的全白方式凸顯層次。另外兩款全新配色則是以過往人氣跑鞋配色為主題，讓MS327CLA、WS327CPB凸顯了橘與藍的色系搭配。

New Balance MS327CLB休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供

Converse White Flames系列Chuck 70帆布鞋2,980元。圖／Converse提供

New Balance MS327JC1休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供

New Balance MS327CLB休閒鞋3,280元。圖／New Balance提供

Converse White Flames系列Pro Leather休閒鞋2,980元。圖／Converse提供