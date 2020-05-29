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限量「迪奧超模巨星訂製包」開賣　根本買唇膏送訂製包

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
迪奧癮誘超模巨星唇膏 #667蜜桃豆沙粉，1,300元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏 #667蜜桃豆沙粉，1,300元。圖／迪奧提供

迪奧推出全新限量的「迪奧超模巨星訂製包」，炫色醒目的桃紅色外盒，有迪奧的金屬logo裝飾，並且附有4色最受歡迎的「迪奧癮誘超模巨星唇膏」，等於是以原本唇膏的價格，另外加贈手拿包，於6月1日在限定櫃位上市。

在迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips的引領下，自2019年起，色彩不只作為延續迪奧精神的表徵，也是與眾不同的時尚態度與宣言，因此推出「迪奧癮誘超模巨星唇膏」，它的獨特之處在於含有70%潤唇油，以水潤質地帶來顯色度高的妝效，唇膏體中也以同色調的迪奧銀河星光粒子，表現光線折射下的唇彩，讓雙唇有豐盈飽滿的視覺。

今年夏季特別推出限量「迪奧超模巨星訂製包」，包款本身是漆亮光澤的桃紅色，搭配金屬迪奧經典D logo及品牌幸運星吊飾，之中包括#536鮮榨玫瑰粉、#667蜜桃豆沙粉、#859酒釀櫻桃紅、#976迪奧莓果粉，皆為熱賣色選；其中的#667相當百搭，不論帶妝或素顏都能襯出好氣色，是迪奧癮誘超模巨星唇膏系列最受歡迎的顏色，是網紅的最愛，也是韓國彩妝大師Pony曾欽點的愛用色彩。

迪奧癮誘超模巨星唇膏 #976迪奧莓果粉，1,300元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏 #976迪奧莓果粉，1,300元。圖／迪奧提供
迪奧超模巨星訂製包含４款癮誘超模巨星唇膏，5,200元。圖／迪奧提供
迪奧超模巨星訂製包含４款癮誘超模巨星唇膏，5,200元。圖／迪奧提供
2020 迪奧癮誘幸運星唇膏代言人為卡拉迪樂芬妮。圖／迪奧提供
2020 迪奧癮誘幸運星唇膏代言人為卡拉迪樂芬妮。圖／迪奧提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏 #536鮮榨玫瑰粉，1,300元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏 #536鮮榨玫瑰粉，1,300元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏 #859酒釀櫻桃紅，1,300元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘超模巨星唇膏 #859酒釀櫻桃紅，1,300元。圖／迪奧提供

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