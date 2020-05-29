限量「迪奧超模巨星訂製包」開賣　根本買唇膏送訂製包

迪奧推出全新限量的「迪奧超模巨星訂製包」，炫色醒目的桃紅色外盒，有迪奧的金屬logo裝飾，並且附有4色最受歡迎的「迪奧癮誘超模巨星唇膏」，等於是以原本唇膏的價格，另外加贈手拿包，於6月1日在限定櫃位上市。

在迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips的引領下，自2019年起，色彩不只作為延續迪奧精神的表徵，也是與眾不同的時尚態度與宣言，因此推出「迪奧癮誘超模巨星唇膏」，它的獨特之處在於含有70%潤唇油，以水潤質地帶來顯色度高的妝效，唇膏體中也以同色調的迪奧銀河星光粒子，表現光線折射下的唇彩，讓雙唇有豐盈飽滿的視覺。