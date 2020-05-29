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LV氣質爆款全新「空姐包」 楊丞琳、《寄生上流》朴素丹搶先搭
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的全新手袋Pont 9在台灣上市了，因為書包輪廓具備氣質爆款的潛力，有「空姐包」的暱稱，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的好朋友們艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、克羅伊摩蕾茲（Chloe Moretz）和楊丞琳等都已經搶先選搭，電影「寄生上流」中飾演潔西卡而爆紅的朴素丹也趕上這波熱潮。
LV Pont 9展現巴黎女子輕鬆優雅的時尚態度，是2020年主打的夏季包款，也是品牌皮革工藝的全新力作，Pont 9命名來自巴黎新橋（Pont Neuf）的「Neuf」，在法文中的意思是「新」、讀音類似9的發音，因此諧音取名為Pont 9，以平滑、輕量填充的小牛皮為主材質，重新演繹三○年代典藏經典圖紋，妝點於包款之上；內面皮革採撞色設計，共有兩個隔間、兩個內袋，隱藏細節為Monogram經典花朵圖案的新穎磁釦，包款背帶上鏤空金屬的LV Circle作為調節長度的釦環，則是全新設計，獨具巧思。
Pont 9手袋除了優雅的黑色、細緻的乳白色之外，也運用鮮艷明亮的色調展現春夏氣息，且將自然風景轉變為包款色彩，包括日落晚霞般的夏日金黃、柔美浪漫的玫瑰大理花，以及個性十足的風暴藍等，艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）將粉色款詮釋得迷人而時髦，蘇菲特納（Sophie Turner）以藍色顯耀個性，而楊丞琳和朴素丹配襯的夏日金黃色系，則是明亮活潑且百搭的選擇。
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