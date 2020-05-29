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LV氣質爆款全新「空姐包」 楊丞琳、《寄生上流》朴素丹搶先搭

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
楊丞琳、朴素丹都選搭Pont 9夏日金黃色。圖／取自IG
楊丞琳、朴素丹都選搭Pont 9夏日金黃色。圖／取自IG

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的全新手袋Pont 9在台灣上市了，因為書包輪廓具備氣質爆款的潛力，有「空姐包」的暱稱，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的好朋友們艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、克羅伊摩蕾茲（Chloe Moretz）和楊丞琳等都已經搶先選搭，電影「寄生上流」中飾演潔西卡而爆紅的朴素丹也趕上這波熱潮。

LV Pont 9展現巴黎女子輕鬆優雅的時尚態度，是2020年主打的夏季包款，也是品牌皮革工藝的全新力作，Pont 9命名來自巴黎新橋（Pont Neuf）的「Neuf」，在法文中的意思是「新」、讀音類似9的發音，因此諧音取名為Pont 9，以平滑、輕量填充的小牛皮為主材質，重新演繹三○年代典藏經典圖紋，妝點於包款之上；內面皮革採撞色設計，共有兩個隔間、兩個內袋，隱藏細節為Monogram經典花朵圖案的新穎磁釦，包款背帶上鏤空金屬的LV Circle作為調節長度的釦環，則是全新設計，獨具巧思。

Pont 9手袋除了優雅的黑色、細緻的乳白色之外，也運用鮮艷明亮的色調展現春夏氣息，且將自然風景轉變為包款色彩，包括日落晚霞般的夏日金黃、柔美浪漫的玫瑰大理花，以及個性十足的風暴藍等，艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）將粉色款詮釋得迷人而時髦，蘇菲特納（Sophie Turner）以藍色顯耀個性，而楊丞琳和朴素丹配襯的夏日金黃色系，則是明亮活潑且百搭的選擇。

LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供
LV Pont 9風暴藍色，13萬2,000元。圖／LV提供
蘿拉哈里爾（Laura Ruth Harrier ）配襯乳白色Pont 9。圖／LV提供
蘿拉哈里爾（Laura Ruth Harrier ）配襯乳白色Pont 9。圖／LV提供
蘇菲特納（Sophie Turner）將Pont 9手袋風暴藍色搭襯得很搶眼。圖／LV提供
蘇菲特納（Sophie Turner）將Pont 9手袋風暴藍色搭襯得很搶眼。圖／LV提供
鍾楚曦以搶眼的橘色外套搭襯乳白色Pont 9手袋。圖／LV提供
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韓國女星朴素丹搭襯了夏日金黃色的LV Pont 9手袋。圖／取自IG
韓國女星朴素丹搭襯了夏日金黃色的LV Pont 9手袋。圖／取自IG
LV Pont 9玫瑰大理花色，13萬2,000元。圖／LV提供
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女演員史黛西馬汀（Stacy Martin）將Pont 9手袋作為日常穿搭。圖／LV提供
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韓國女星朴素丹搭襯了夏日金黃色的LV Pont 9手袋。圖／取自IG
韓國女星朴素丹搭襯了夏日金黃色的LV Pont 9手袋。圖／取自IG
Pont 9手袋也代表路易威登的皮革工藝2020春夏全新重點包款。圖／LV提供
Pont 9手袋也代表路易威登的皮革工藝2020春夏全新重點包款。圖／LV提供
泰國女星Yaya選搭Pont 9風暴藍手袋。圖／LV提供
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艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）以夏日金黃色LV Pont 9搭襯。圖／LV提供
艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）以夏日金黃色LV Pont 9搭襯。圖／LV提供
克羅伊摩蕾茲（Chloe Moretz）選搭全新的LV Pont 9。圖／LV提供
克羅伊摩蕾茲（Chloe Moretz）選搭全新的LV Pont 9。圖／LV提供
艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）將LV Pont 9玫瑰大理花色搭配得時髦迷人。圖／LV提供
艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）將LV Pont 9玫瑰大理花色搭配得時髦迷人。圖／LV提供
LV Pont 9優雅黑色，13萬2,000元。圖／LV提供
LV Pont 9優雅黑色，13萬2,000元。圖／LV提供
蕾雅瑟杜上街時（Léa Seydoux）選搭了Pont 9夏日金黃色手袋。圖／LV提供
蕾雅瑟杜上街時（Léa Seydoux）選搭了Pont 9夏日金黃色手袋。圖／LV提供
楊丞琳搶先配襯了最新的夏日金黃色的LV Pont 9手袋。圖／取自IG
楊丞琳搶先配襯了最新的夏日金黃色的LV Pont 9手袋。圖／取自IG
Pont 9手袋是路易威登2020春夏全新重點包款。圖／LV提供
Pont 9手袋是路易威登2020春夏全新重點包款。圖／LV提供
薩瑪拉威明（Samara Weaving）配襯優雅的黑色Pont 9。圖／LV提供
薩瑪拉威明（Samara Weaving）配襯優雅的黑色Pont 9。圖／LV提供
LV Pont 9夏日金黃色，13萬2,000元。圖／LV提供
LV Pont 9夏日金黃色，13萬2,000元。圖／LV提供
楊丞琳搶先配襯了最新的夏日金黃色的LV Pont 9手袋。圖／取自IG
楊丞琳搶先配襯了最新的夏日金黃色的LV Pont 9手袋。圖／取自IG

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