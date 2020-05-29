觀光業首發！關島7月開放台灣旅客入境免隔離

關島總督Lou Leon Guerrero剛剛宣布，7月1日之後，來自日本、韓國和台灣的旅客不必強制隔離和病毒測試，即可入境關島旅遊。關島官方也正式邀請來自這三個國家的旅客優先再次體驗美麗的關島。

Lou Leon Guerrero表示，最近幾周，我們一直在抑止2019新型冠狀病毒(COVID-19)的傳播並製定相關準則。而現在，我們已準備好，歡迎遊客回來體驗我們的Håfa Adai精神。

現觀光局代理局長暨前總督Carl Gutierrez指出，日本、韓國和台灣在防止疫情蔓延的政策措施做得非常好，加上關島本身的努力，「我們有信心關島已經準備歡迎我們的旅客」。據了解，隨著疫情減緩，關島開放台灣旅客入境免隔離，也是期望為低迷的觀光業重新帶來曙光。